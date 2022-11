Desde Santa Fe

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri eximió ayer de cualquier responsabilidad a la provincia en los descuento del impuesto a las Ganancias en los sueldos docentes que Amsafé consideró “totalmente desproporcionados” y “exagerados” porque en muchos casos “duplicaron y hasta triplicaron” los montos despojados a los trabajadores. El secretario general del gremio Rodrigo Alonso interpeló al gobierno de Omar Perotti para saber si “hubo una mala liquidación” del tributo y si devolverán las “sumas mal descontadas”. Pero Pusineri le contestó que no, que el gobernador había ordenado una “revisión” de las liquidaciones, pero no se habían “encontrado errores” ni “inconsistencia” en el pago de los salarios. "La provincia sólo actúa como agente de retención, aclaró el ministro.

En el cruce entre Amsafé y el gobierno, la diferencia es que el nuevo mínimo del impuesto a las ganancias, que es de 330.000 pesos, se aplica a partir de los sueldos de noviembre y los que se pagaron en estos días son los de octubre. Aunque otra hipótesis es saber si los descuentos -de los días de paros de setiembre- y el posterior reintegro no incrementó más los ingresos de octubre.

“El impuesto a las Ganancias es nacional”, dijo Pusineri como si hiciera falta aclararlo. “La provincia solo actúa como agente de retención”. Y ensayó otra explicación, que “en determinados niveles” de la docencia y en otras áreas del Estado, los salarios que paga la provincia superan “los mínimos que se disponen en la liquidación” de ese tributo.

“El gobierno de la provincia ha hecho una revisión de las liquidaciones, pero no se han encontrado errores ni inconsistencias”, remarcó el ministro. Y anunció la creación de comisiones técnicas para "clarificar y despejar todo tipo de dudas". Una funcionará en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública y convocará a los gremios estatales UPCN y ATE. Y la otra, en el Ministerio de Educación, donde sumará a técnicos del equipo económico y representes de Amsafé, Sadop y los demás sindicatos docentes.

Pusineri aprovechó también para una advertencia. “Sería propicio evaluar de antemano el impacto de este impuesto en los aumentos acordados en la paritaria de setiembre y los que seguramente se vayan a disponer en diciembre, para que podamos saber cómo juega en las remuneraciones. Un dato que no es menor es que el gobierno nacional dispuso nuevos mínimos no imponibles, una nueva escala, que va a empezar a funcionar para los salarios de noviembre. Los que tuvimos en setiembre y octubre se rigen por la escala vieja, la que estaba vigente. Con lo cual a partir de la liquidación de los salarios de noviembre la situación va a ser otra”.

“El gobierno está dispuesto a conversar y a mostrar los números”, insistió el funcionario. Un colega de El Litoral le preguntó si la situación podría obedecer al impacto de los descuentos -de los días de paro de setiembre- y su posterior reintegro, a lo que Pusineri respondió: “Si hay alguna incidencia de eso, se va a poner sobre la mesa, para despejar cualquier tipo de duda”.

En tanto en la sede de Amsafé, Alonso, sus colegas de la comisión directivas y los delegados y delegados de las seccionales departamentales plantearon la “preocupación” de los docentes ante los descuentos “exagerados” y “totalmente desproporcionados” del impuesto a las Ganancias. “Comparamos” la detracción con “las del mes anterior” y “en muchos casos se duplicaron y hasta se triplicaron. Por lo tanto, el gobierno tiene que responder sí hubo una mala liquidación” y si es así, “deberá devolver los montos mal descontados”, planteó Alonso.

“Hay una discusión que es más profunda, la necesidad de que este impuesto no lo paguemos los trabajadores. Estamos convencidos que los gobiernos deben tener recursos para llevar adelante políticas públicas que garanticen derechos, pero esos recursos no deben venir de la mano de los trabajadores, deben ser de los grandes grupos empresarios y financieros que deben aportar. No puede ser que estos descuentos impliquen para muchos compañeros y compañeras que prácticamente durante meses siguen percibiendo el mismo salario por los descuentos de impuesto a las ganancias. En el mes de octubre tuvimos un 7% de aumento que muchas trabajadoras y trabajadores de la educación no lo vieron reflejado en sus haberes por cómo afecta este impuesto”.

“Desde Amsafé vamos a llevar adelante todas las acciones que sean necesarias. Si hubo mala liquidación el gobierno deberá devolver inmediatamente esos importes. Y también vamos a seguir peleando para que el impuesto a las Ganancias deje de aplicarse a los y las trabajadores”, concluyó Alonso.