Un hombre fue denunciado por no cumplir con un acuerdo voluntario extra judicial, firmado con su ex pareja ante la Secretaría de la Mujer y Diversidad en el año 2016 y ahora deberá enfrentar un juicio por “incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”.

Así lo solicitó la fiscal del Ministerio Público Fiscal, Nadia Schargrodsky al considerar que "se reunieron los elementos probatorios suficientes para formular la acusación en contra de un progenitor, por la supuesta comisión de ese delito, cuya “víctima es su hijo menor de edad”.

La Fiscal argumentó que, en el ámbito penal, “el incumplimiento a los alimentos debidos prevé la sanción a los progenitores que se sustraen a dicha obligación considerada indispensable, respecto de los hijos menores de 18 años”. Además aseguró que “aun conociendo la exigencia que le impone la ley "el progenitor subestimó deliberadamente el resultado de su conducta y provocó en su hijo una situación de carencia o indigencia”.

La denuncia formulada por la mujer expresa que el niño “padece un problema de trastorno de hiperactividad y aprendizaje y por la falta de cumplimiento del padre, desde el 2019, no puede hacer su tratamiento porque no tenía un medio de movilidad, tenía que usar el transporte público y no contaba con los recursos económicos suficientes". También denunció que hubo un intento de ser denunciada por maltrato y tuvo que recibir acompañamiento psicológico.

Schardgrosky solicitó a la jueza de Violencia de Género y Protección de Menores N°1, que inscriba al padre en el Registro Alimentario de Deudores en Mora (ReDAM) de La Rioja y que eleve esta causa a juicio. El Registro de Deudores Alimentarios en Mora de la Provincia de La Rioja se creó a través de la ley Provincial 7.295 en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa y una de sus funciones es registrar y llevar una base de datos con los nombres de las personas deudoras alimentarias en mora.

A nivel nacional, la Cámara de Diputados se firmó un dictamen consensuado que propone la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM).

El objetivo es “la conformación de una base de datos unificada y dinámica de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales”.