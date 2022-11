Personajes famosos, artistas e influencers participaron de la primera carroza que una importante marca de alta costura organizó en la Argentina para celebrar la 31° Marcha del Orgullo LGBTIQ+, con globos plateados y la bandera del arcoíris plasmada en los abanicos que las y los participantes llevaban en las manos para lucir el orgullo y alivianar el calor de la jornada.

Personalidades como Flor de la V, Moria Casán, Diego Ramos, la influencer y activista por la diversidad corporal Agus Cabaleiro (@onlinemami en redes), las drags Miuka y La Queen y la música Greta Cozzolino, entre otras personas, bailaron al ritmo de Rosalía, Bad Bunny y distintos DJs, mientras una multitud los saludaba sobre la avenida de Mayo.



Alrededor de las 15.30 las "celebridades" comenzaron a reunirse en el histórico café London City, del barrio porteño de Monserrat, para dirigirse luego a la carroza del diseñador Jean-Paul Gaultier, cuya marca por primera vez organizó una iniciativa de estas características en la Argentina, mientras anteriormente llevó adelante una propuesta similar en la marcha del Orgullo de Río de Janeiro, en Brasil.



"Hoy es un día de celebración por todas las conquistas que tenemos, pero seguimos marchando porque faltan muchas cosas por cambiar", dijo Flor de la V, que llevaba puesto un vestido blanco y negro y un pañuelo violeta que simboliza el feminismo atado en una de sus botas negras.



"Seguimos pidiendo que deje de haber travesticidios, transfemicidios, la aparición con vida de Tehuel, una ESI (educación sexual integral) no binaria y derechos para todos y todas", detalló.



Con la música de fondo y el grito de aclamación de quienes rodeaban la carroza, la actriz y vedette Moria Casán saludaba a la multitud y movía la cabeza hacia arriba y abajo, como una estrella de rock. "Esto me llena de alegría, representa libertad", dijo, y aclaró que era la primera vez que participaba de la marcha.



También estuvo presente el actor Diego Ramos, quien reconoció que todavía "faltan cosas", pero también se alegró de ver que "cada año hay más y más gente": "Hoy es un día para reconocer todo lo que se ganó", expresó.



El transporte mostró una multiplicidad de identidades y de looks en su interior, algunos de diseños de alta gama y otros confeccionado por las propias manos de quienes los vestían, como los de Galaxia y Mar, dos artistas visuales y performers.



"Este día tiene la importancia de poder estar uno y mostrarse como es. Con nuestras amigas nos preparamos mucho y es un día muy especial. Nosotras por lo general tenemos este look normalmente. La ropa nos la hacemos nosotras", dijo Galaxia, quien vestía un top, minifalda y cartera pequeña rosa chicle.



La modelo, influencer y activista de la diversidad corporal Agus Cabaleiro, también invitada a la carroza, resaltó la necesidad de pensar en esta lucha desde sus "interseccionalidades", en referencia a las distintas luchas y vulneraciones que atraviesan al colectivo, mientras deseó que esta fiesta "no sea solamente hoy, sino que sea siempre".



Finalmente, desde una tarima montada en el medio de la carroza, Flor de la V concluyó que "frente a la avanzada de violencia, esto contrarresta todo lo que está sucediendo. La gente está cansada y busca más amor, más inclusión más diversidad y basta de discursos de odio de los medios de comunicación".