Desde Mar del Plata

Todos los años, el Festival de Cine de Mar del Plata ocurre como una cita celebratoria para el cine en particular y la cultura en general; habilitada para los "conocedores" -cinéfilos, gente ligada a la industria y a la realización, muchos y muchas jóvenes, según puede verse en las largas filas y salas llenas de las funciones- pero también como un encuentro de gran arraigo popular en esta ciudad. Lo que ocurrió el sábado en el bellísmo Teatro Colón será recordado como uno de los momentos más festivos y emocionantes entre todos los momentos festivos y emocionantes que está teniendo este festival. La presentación del documental Seremos millones, que recorre la vida y la lucha de Evo Morales y del pueblo boliviano, con la presencia del protagonista en uno de los palcos, de León Gieco dando la bienvenida con sus canciones en la previa de la función, como en una peña íntima, y de comparsas de residentes bolivianos como fin de fiesta, resultó una intensa síntesis de este espíritu del festival, un momento que contagió entusiasmos y despertó emociones.

Foto: Estanislao Santos.

"Fue mágico, épico", evoca Gieco al día siguiente en diálogo con Página/12, todavía inmerso en las postales que repasa casi con incredulidad. "Me hicieron llorar", dijo Evo Morales en el teatro luego de ver la película. Diego Briata y Santiago Vivacqua en la dirección, Eugenia Ferrer, Fernanda Ruiz y Gisela Rodríguez en la producción, solo una parte de un extenso equipo de trabajo para esta realización colectiva, tomaron sus palabras -y la emoción que, efectivamente, traslucía el líder boliviano- como un elogio especial entre todos los que recibieron por el film: es sabido que "Evo no llora".

"Sólo lo vimos tomado por la emoción cuando le entregó la banda a Alvaro García Linera, en la primera asunción", le dicen a Página/12 basándose en los cientos y cientos de horas de archivo que vieron para hacer la película. "Verlo así de emocionado ahora, fue muy emocionante". No fue el único ganado por las lágrimas en un auditorio que celebró los pasajes del documental con aplausos y vivas, o con chiflidos para ciertos personajes.





La lucha de un pueblo

La idea de Seremos millones, una producción del Grupo Octubre, comenzó buscando ser el registro del regreso de Evo Morales a su patria tras un año exacto de exilio, en lo que se conoció como "la caravana del regreso". Creció en la realización del documental al rastrear el origen de ese líder y de esa lucha, se remontó por los "Cinco siglos igual". A la música incidental de León Gieco y de Gustavo Santaolalla se suma "Mama Coca", el potente tema final que tiene letra del mismísimo Evo, música de ambos compositores y rapeo de Miss Bolivia, que también vino a la presentación. "A Evo lo pusimos a rapear y lo hicimos socio de Sadaic", dice León en la presentación, y el tono es jococo, pero es estricta realidad.

El ministro de Cultura, Tristán Bauer, los directores de Página/12, Hugo Soriani y Ernesto Tiffemberg, el titular del Grupo Octubre, Víctor Santamaría, el diputado Hugo Yasky, el secretario de Cultura de Misiones, Joselo Schuap (también cantautor, que como tal compartió temas con Gieco en la previa), la subsecretaria de Políticas culturales bonaerense, Victoria Onetto, el secretario de Comunicación de la CTA, Carlos Girotti, fueron algunos de los presentes en la proyección.

Baile final con Evo y las comparsas. Foto: Estanislao Santos.

De Bolivia al planeta

Entre las virtudes de la película están sus registros fílmicos inéditos, algunas sangrientas imágenes del Golpe, otras de un joven Evo dirigente sindical que ya entonces hablaba de nacionalizar los recursos naturales como una prioridad. "Yo no sé de dónde han sacado esas imágenes, me han estado haciendo inteligencia", bromea Evo.

"Somos los herederos de la historia, de esos tiempos de la colonia que muestra la película. Pero algo aprendimos: no dividirnos y no rendirnos", le dice a la gente. "Hoy nuestra identidad y diversidad es nuestra riqueza. Por eso yo digo que tenemos de ir de una bolivia y de una América plurinacional, a un planeta plurinacional", arenga.

"Demostramos que otra Bolivia es posible. Viendo todo esto que hemos pasado, todo esto que muestra la película que me ha hecho llorar, queda claro que el golpe de Estado no solamente ha sido del gringo al indio: ha sido a un modelo económico", concluye.

Foto: Estanislao Santos.





A 17 años del Alca... rajo

"Esta película refleja la lucha heroica de un pueblo y la conducción de un dirigente excepcional", destacó Bauer en la presentación. Y recordó la coincidencia de fuerte peso simbólico: hace 17 años, en esta misma ciudad, se celebraba la histórica cumbre del "no al Alca", un momento que también aparece reflejado en un breve fragmento de la película. "Me acuerdo que estabas vos Evo, Emir Kusturica, el gran Diego Armando Maradona, llegamos en el Tren del Alba y acá se le dijo al Alca, 'al carajo'", evocó el ministro.

Hugo Soriani recordó los días de exilio de Evo Morales en Buenos Aires, las charlas que tuvieron en tiempos en que un equipo argentino se sumó a la campaña boliviana por el MAS, en plena dictadura de Jeanine Añez. "Nunca voy a olvidar la esperanza y la fuerza que nos trasmitía a todos en los días más oscuros de su exilio. Nosotros íbamos a darle ánimo y nos terminaba dando ánimo él a nosotros. Nos decía: voy a volver, y antes de lo que ustedes imaginan. Parecía imposible. Pero cumplió: volvió y fue millones", repasó.

La frase que el líder de la rebelión aymara Tupac Katari pronunció antes de que cuatro caballos lo descuartizaran es la que da nombre a la película: 'Volveré y seré millones'. El film la recuerda mientras recorre la historia desde la opresión colonial, el lugar de Bolivia el siglo pasado como segundo país más pobre de la región, hasta las transformaciones de los gobiernos de Evo Morales, entre ellas la nacionalización de los hidrocarburos y la decisión de industrializar a nivel local, y no solo extraer, el litio. "Se puede ser un presidente progresista y se puede ser idealista. Pero para ser revolucionario hoy hay que ser antiimperialista. Ese es el problema que tenemos hoy en América latina", se lo escucha decir a Evo.

La celebración

"Hace mucho, cuando estábamos imaginando esta película en la casa de Hugo (Soriani) --a la que le decimos 'la jabonería de Vieytes', porque de ahí salen todas las ideas-- y todavía no había nada de la película, yo tuve un sueño: sumar en alguna presentación a músicos o bailarines bolivianos, celebrando la película", recuerda Gieco. "Y se dio, finalmente, no porque lo hubiéramos programado, sino porque así lo quisieron los astros. Un grupo de artistas bolivianos fueron a recibirlo a Evo al aeropuerto, y de ahí se vinieron para el teatro. Como las entradas estaban totalmente agotadas y ellos eran muchos, no pudieron entrar. Pero la productora les dijo que por favor esperaran, porque los podían hacer entrar al final. No solo entraron, lo hicieron con su música, con su fiesta, bailaron con Evo. Y así se dio, solo y mágico, este final que soñé".

Los músicos y músicas son de la Comparsa Tupiza, de la Comparsa Juventud Norchicheña; son bolivianos residentes en Mar del Plata y llegaron con sus banderas y trajes típicos. "Nos dio pena no poder ver la película, pero no importa, iremos a otra función. Lo vimos al hermano Evo por primera vez en nuestras vidas, compartimos con él. Adonde vaya lo vamos a seguir y lo vamos a cuidar como nos cuida él, que es uno de los nuestros", le dicen a Página/12.

Imagen: Estanislao Santos.

Los ecos de la película

"Descubrí un montón de detalles técnicos, momentos que quedan clavados en la mitad del pecho. Los primeros planos, las cámaras lentas, cuando Evo tira la tierra y comienza "Cuando los angeles viajan", el último tema tan festivo...", sigue elogiando Gieco la película. Y emocionándose porque "fue una noche mágica y épica, y que hayan entrado al final los bolivianos cantando y celebrando, fue un momento inolvidable. Ahora tendrían que hacer una película solo de lo que pasó anoche!".

"Evo es una figura muy importante para Latinoamérica y el momento que estamos viviendo", le dice al final de la proyección Hugo Yasky a Página/12. "La película me emocionó , sentí que el mensaje es el de un pueblo protegiendo a su líder. Y pensé en Cristina. Y pensé que nuestro país también tiene que llevar adelante esa epopeya".