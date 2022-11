Eva Perón y sus hermanos, hijos de Juana Ibarguren, fueron la familia ilegítima de Juan Duarte. Casado con Adela Uhart, tuvo otros hijos, su descendencia oficial. Los otros Duarte, con dirección de Marcelo Velázquez y dramaturgia de Gastón Quiroga, repasa la vida de la abanderada de los humildes desde la mirada de tres de sus medio hermanos: Chacha, Cholo y Chichilo.

En diálogo con AM750, Velázquez recordó que la obra la conoció cuando trabajaba en la Universidad Nacional de las Artes y fue jurado de un concurso de dramaturgia en el que esta obra y su autor, Gastón Quiroga, obtuveiron el segundo puesto.

Además, conto que su "gran amiga" Patricia Zanagro (otra dramaturga), le pedía insistentemente que la dirigiera.

"Un día antes de la pandemia, en 2019, me tomé un café con Gastón (Quiroga) para hablar sobre la obra. Luego, durante todo el 2020 me mandaba un mensaje por día para recordarme cómo estábamos para hacerla. Fue la insistencia y el amor por su obra que me contagiaron el entusiasmo y cuando pudimos la largamos", señaló.



Según las palabras del director, Los otros Duarte es "una revisión de nuestra propia historia, y también de los actores con el peronismo y la figura de Eva que nos atravesó de alguna u otra manera".

Asimismo, relató que él viene de "una familia peronista" y, si bien se enemistó varias veces en su juventud con la ideología, "de a poco fue ganando su corazón".

Los otros Duarte se presenta en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, CABA) con actuación de José Manuel Espeche, Guillermo Flores y Cecilia Sgariglia.