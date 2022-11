Un periodista de la sección policiales de un diario de Buenos Aires, Tomás San Giorgi, y una guía de turismo, Eva Adams, emprenden la investigación de la historia del hotel El Paraíso, en ruinas y abandonado cuando capituló, en mayo de 1945, el Tercer Reich Nazi ante los Aliados dando fin a la Segunda Guerra Mundial. Y es el comienzo de El rostro oculto en el Paraíso, primera novela del escritor y periodista Jorge Suarez Armillei. Durante una visita guiada a cargo de Eva Adams en El Paraíso, lugar que formaba parte de una red de espionaje global y de actividades encubiertas en una zona liberada nazi en la provincia de Córdoba, antes y durante la II Guerra, Tomas Sangiorgi decide investigar qué hay de cierto en esa leyenda urbana y así poder redactar notas para el diario donde trabaja.

El rostro oculto en el Paraíso tiene su principal hilo narrativo en la investigación periodística histórica, que encuentra su primer obstáculo muy pronto: la documentación del hotel ha desaparecido, en un tiempo indeterminado, pero posterior a la II Guerra Mundial. Desde allí en más, el halo de misterio sobre El Paraíso se agiganta. La búsqueda de información abarca desde quienes fundaron el hotel, a fines del siglo XIX, los capitales que lo financiaron hasta el rol que cumplió en la II Guerra Mundial.

“La novela surgió de un extrañamiento después de un tour turístico en el hotel Edén de la Falda. Era una historia sobre la II Guerra Mundial en la Argentina, un tema del que no se hablaba mucho. Lo primero que me pasó, además del extrañamiento, fue que desconfié de la narración” dice Jorge Suarez Armillei. “Entonces me dediqué a la historia global del hotel, desde que se fundó hasta el final, que obviamente coincidía con la caída del III Reich”.

¿Qué es lo que fuiste plantándote con respecto a la historia del Hotel?

-¿A qué holding de capitales pertenecía en un principio, 1898? ¿Quién fue el arquitecto que lo diseñó? ¿Qué relaciones culturales, sociales, políticas y económicas estaban en juego en el hotel? ¿Quiénes lo habían visitado a lo largo de la historia? ¿Qué rol comenzó a jugar a nivel global ante el advenimiento del nazismo y la guerra? ¿Cuáles eran las fuentes de financiamiento del último periodo? Viajé asiduamente a Córdoba a consultar fuentes locales que me pudieran dar información, y así fue surgiendo la hipótesis de que el hotel no era solamente un lugar turístico, sino que cumplía otro rol dentro del juego de la política internacional de cada época, sobre todo en el periodo de los últimos dueños. Allí surgió la idea de que había un encubrimiento de la historia del periodo 1912 a 1945. Un dato que había hecho detonar la ocultación que se había montado en esta historia, surgió cuando el FBI desclasificó un archivo de la post segunda Guerra Mundial donde decía que sí Hitler hubiese escapado con vida del Bunker de Berlín a uno de los sitios donde hubiera buscado refugio, sería en un hotel ubicado en la Provincia de Córdoba, Argentina, y era precisamente El Edén, en la novela El Paraíso. Todo lo cual, abría múltiples ventanas para la investigación no para adelante sino para atrás de la II Guerra Mundial, desde mi punto de vista”.

Una sucesión de interrogantes en la laberíntica historia motivan a Eva y Tomás en la investigación: el viaje asiduo de los dueños del hotel a Alemania y la relación que estos tuvieron con Hitler; la vinculación de los dueños del hotel con oficiales de alto rango del ejército argentino, donde se destacan reuniones en las instalaciones del complejo turístico y la realización de maniobras militares; el crecimiento exponencial del financiamiento de la infraestructura del hotel sin tener una fuente de ingreso que lo justificara; la asidua concurrencia al complejo turístico, en diferentes momentos del año, del embajador de Alemania, Barón Von Thermann, desde 1933, fecha del ascenso de Hitler a la cancillería de III Reich; el funcionamiento de un aeropuerto clandestino en una pampa frente al hotel; la instalación de antenas de radio onda corta que comunicarían con Berlín en la terraza del complejo turístico y otras ubicadas en zonas adyacentes; la visita y el alojamiento en el anexo del hotel de una expedición de las SS nazi en 1938; la contratación de oficiales alemanes del acorazado de bolsillo Admiral Graff Spee después de la Batalla del Río de la Plata, en 1939, contra la Royal Navy inglesa; la aparición de una serie de fotos sugestivas, con rostros alterados por una edición, que muestran una cara del hotel, la del verano.

“En lo que atañe a la trama histórica, basada en datos reales, respeto lo esencial de lo que sucedía en el hotel como lugar turístico. Comencé a identificar con más precisión a personajes históricos que tenían relación más directa con el hotel y los más tangenciales para establecer las interrelaciones en diferentes etapas desde su fundación hasta la caída. Armé un cuadro global de la historia con datos ya que debía conocerla a fondo y ahí me surgió la idea del libro”.

Por ser una historia oculta, parece que debiste afrontar muchas dificultades para la investigación.

-En su otro lado, digamos el oscuro, tomo como base de la narración los hechos que se dejaron trascender en algunos documentos fílmicos, fotografías, documentación que sobrevivió del hotel, ya que fue saqueado, crónicas de los medios de la época, entre otras fuentes, donde se dejan entrever acciones militares, comunicaciones clandestinas, fuentes de financiamiento, reuniones secretas de empresarios, militares, diplomáticos entre otros personajes vinculadas a la expansión del III Reich en el mundo antes y durante la II Guerra Mundial. Con el devenir de la elaboración del conjunto de la novela, me dije que el periodista debía ser actual, ya que a la historia la ubico en los años 2001/2, y que la investigación debía ser retrospectiva, pues los enigmas del hotel se iban agradando con el tiempo y porque, además, comenzó a haber mayores investigaciones sobre la II Guerra Mundial a nivel global y en particular sobre el nazismo.

El rostro oculto en el Paraíso sin dudas completará, a modo de ficción, todo aquello que no se sabía sobre el hotel El Edén y su protagonismo en la historia argentina.

