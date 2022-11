Cada mes, Trenes Argentinos pone a la venta los pasajes de trenes de larga distancia. Los tickets para viajar a Rosario, Córdoba, Tucumán, Mar del Plata y Pinamar —entre otros destinos— se agotan en minutos, provocando quejas de los usuarios que no pudieron sacarlos en las redes sociales. Ante esta situación, la compañía estatal desmintió que haya irregularidades en el sistema de adquisición de pasajes y anunció que a partir de diciembre implementará nuevas medidas de control.





Trenes de larga distancia: las medidas de control que regirán desde diciembre





"Hace meses queremos comprar pasaje a MDQ y no conseguimos, dice q no hay disponible. Cómo puede ser?", se queja en Twitter una usuaria identificada como @v4mpirell4. Al igual que ella, cada vez que se agotan los tickets, muchas de las personas que no pudieron adquirirlos protestan en las redes sociales. Incluso, hay quienes postean sus teorías sobre supuestos boicots. "Parece que los compran las empresas de micros, porque ellos, claramente, salen perdiendo frente a la diferencia grande de precios", elucubra @fabriciomarcopp.



A raíz de estas versiones, que se multiplicaron en los últimos días, Trenes Argentinos publicó un descargo en su cuenta de Twitter en la que desmiente que haya irregularidades en la venta de pasajes de larga distancia. Y, además, anuncia que para realizar "un control aún más exhaustivo" a partir de diciembre implementará un "sistema de confirmación de viaje".

"Ante dudas e información falsa sobre la disponibilidad de boletos, reiteramos esta información: La compra se realiza de manera nominal, presentando o cargando el DNI y número de trámite de quienes viajan para garantizar la identidad", posteó la compañía.

Trenes Argentinos aclaró también que se pueden comprar "un máximo de 8 pasajes por operación" y que "el nombre de quienes viajan tiene que acreditarse con el DNI, que debe coincidir con los datos cargados en el pasaje". Asimismo, agregó que 72 y 24 horas antes del viaje "se envía un recordatorio por mail a las personas que viajan con los datos del boleto".

No obstante, la empresa resaltó que el mes que viene se aplicarán nuevas medidas de control. "A partir de diciembre implementaremos un sistema de confirmación de viaje. Si la persona no completa este paso 24hs antes de viajar, esa plaza se pondrá a la venta nuevamente.", explicaron.

Trenes de larga distancia: cuándo salen a la venta los pasajes de diciembre

La venta de los pasajes de trenes de larga distancia para viajar entre el 1 y el 31 diciembre a Córdoba, Rosario, Tucumán, Mar del Plata y Pinamar, entre otros destinos, se habilitará en los próximos días.

Los servicios unen las terminales de Retiro con las de Rosario, Córdoba, Tucumán, Junín y Justo Daract; la de Plaza Constitución con las de Mar del Plata y Bahía Blanca; y de Once con las de Bragado y Pehuajó; y de General Guido con Divisadero de Pinamar.

Pasajes en tren de larga distancia: ¿cómo comprarlos?

Los pasajes se pueden adquirir de dos modos: de forma presencial en las boleterías de las estaciones cabecera e intermedias, y de forma online en la web oficial donde se puede acceder a un 10% de descuento. Además, los jubilados y pensionados tienen un 40% de descuento y las personas con discapacidad tienen derecho a un pasaje sin cargo presentando DNI y certificado de discapacidad.

Los menores de 3 a 12 años, en tanto, abonan el 50% del valor del pasaje, y los menores de 3 años no abonan tarifa. En todos los casos, los menores deben viajar acompañados de padre, madre o tutor responsable, mientras que los menores de 14 a 17 años pueden viajar solos siempre que estén autorizados





