Andy Taylor, guitarrista original del grupo británico Duran Duran, reveló que tiene cáncer de próstata en etapa cuatro. La noticia la dieron sus compañeros el sábado pasado, durante la celebración por su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll, en una ceremonia que se llevó a cabo en Los Ángeles.

El grupo subió al escenario interpretando su gran éxito de 1981, Girls On Film. Continuaron con un set que incluía Hungry Like the Wolf y Ordinary World antes de leer la carta que explicaba la ausencia de Taylor.



En la misiva, el guitarrista explicaba la causa por la que no estaba presente en el lugar acompañando a los otros miembros de la banda: “Realmente lo siento y estoy enormemente decepcionado de no haber podido asistir. Que no quepa duda de que estaba entusiasmado con todo el asunto, ¡incluso compré una guitarra nueva con el pedal esencial!”, indico, para luego agregar que padecía "cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro"



Taylor debía reunirse con sus excompañeros, el cantante Simon Le Bon, el teclista Nick Rhodes, el bajista John Taylor y el baterista Roger Taylor, pero no pudo. La ceremonia iba a ser la primera vez que la banda de cinco integrantes de Birmingham tocara junta después de 17 años, tras haberse reunido para una gira mundial en 2004.

"Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no hay cura", aclaró el músico en su relato.

“Estaba bien después de un tratamiento de prolongación de la vida muy sofisticado, eso fue hasta hace una semana, cuando sufrí un revés y, a pesar de los esfuerzos excepcionales de mi equipo, tenía que ser honesto tanto física como mentalmente. Estaría empujando mis límites”, detalló Taylor.



"Sin embargo, nada de esto necesita o debe restar valor a lo que esta banda (con o sin mí) ha logrado y sostenido durante 44 años", sostuvo.

Taylor agregó que estaba “realmente arrepentido y enormemente decepcionado” por no poder asistir a la ceremonia, y señaló que incluso había comprado una guitarra nueva para la ocasión, pero que estaba “muy orgulloso de estos cuatro hermanos” y “encantado” de que aceptaran este premio.

La banda inglesa formada en Birmingham en 1978, lamentó el proceso de su amigo y fue el cantante de Duran Duran, Simon Le Bon, quien tomo la palabra para contar como se sentían: "La noticia es devastadora. Saber y descubrir que un colega... No un colega, un compañero, un amigo, uno de nuestra familia no va a estar aquí por mucho tiempo. Es absolutamente devastador. Amamos mucho a Andy y saben, no me voy a quedar aquí y llorar. No creo que eso sea muy apropiado, pero así es como me siento", expresó.