El buscador de Google recordó con un doodle este 8 de noviembre la vida y obra de Dusty Springfield, la famosa cantante británica de melena rubia que cautivó a Reino Unido, Estados Unidos y el resto del mundo durante más de cinco décadas de carrera y con 20 discos de estudio.



Una vez más, el buscador más importante de internet transformó su característico logo para recordar a una de las artistas más influyentes del siglo pasado. Springfield hizo música hasta los últimos momentos de su vida, pero además fue una referente de los jóvenes y de la cultura lesbiana de la época.



Los comienzos de Dusty Springfield

Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien, más conocida como Dusty Springfield, nació en Londres el 16 de abril de 1939. Desde muy joven, la cantante de pop soul encontró su vocación por la música.

A sus 20 años, en 1959, formó su primer grupo vocal femenino, el fugaz The Lana Sisters. Al año siguiente creó un conjunto de folk junto a su hermano, llamado The Springfields. Tras su éxito, Mary decidió que su nombre artístico sería Dusty Springfield.

Cuando en 1963 se separó la banda, dio sus primeros pasos como solista. En su carrera se destaca el single “I Only Want to be With You”, que fue lanzada el 8 de noviembre de ese año y es la excusa por la cual Google celebra su vida y música con su reciente doodle. La canción la llevó a ser una de las cantantes más conocidas de Reino Unido. En iberoamérica su melodía también es muy conocida, por la famosa reversión de Luis Miguel con “Ahora te puedes marchar”.

Dusty Springfield también fue una referencia de la cultura LGTBQ+

A medida que su éxito crecía, Dusty fue haciéndose un lugar cada vez más importante entre muchas de las jóvenes de su país, que imitaban su peinado y su maquillaje. Pero como todos los artistas, poco a poco, la relevancia de Springfield en la escena musical fue perdiendo vigor con el paso de los años. En los primeros años de la década de 1970, cayó en una crisis que derivó en su adicción a la cocaína.

Por ese entonces, contó en público acerca de su bisexualidad y se convirtió en una referencia de la cultura lésbica, orientación sexual que confirmaría años más tarde. Entre las relaciones afectivas más recordadas que tuvo, está su amorío con la tenista Billie Jean King.

El resurgir con Pet Shop Boys y muerte

Su fama recobró volumen cuando en 1987, los Pet Shop Boys, que por ese entonces rompían récords en todas las listas internacionales y la admiraban profundamente, la invitaron a participar en la canción "What Have I Done to Deserve This". El tema llegó al puesto número 2 en los rankings británicos. Después, formó parte de la elaboración de su disco Reputation, lanzado en 1990.

En 1994 Quentin Tarantino rescató el clásico de Springfield "Son of a Preacher Man" y lo incluyó en la banda sonora de su histórica película Pulp Fiction.

Ese mismo año, la cantante inglesa grababa su último álbum, A Very Fine Love, en Estados Unidos. En medio de las sesiones comenzó a sentirse mal, viajó a Inglaterra y le diagnosticaron cáncer de mama. Tras largas sesiones de quimioterapia logró apaciguar la enfermedad y en 1995 lanzó su disco. Pero a mediados del año siguiente, el cáncer regresó y Springfield murió el 2 de marzo de 1996 en Oxfordshire.

Distintas figuras reconocidas de la escena musical recordaron la trascendencia de la mujer que dedicó cinco décadas al arte, como su amigo Elton John, que la consideraba “la mejor cantante blanca que jamás haya existido”, y que gestionó su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll dos semanas después de su fallecimiento.

