Este martes los trabajadores de la líneaD de subte realizaron una medida de fuerza en reclamo de la reducción de la semana laboral. El viernes llevarán adelante la misma acción en la línea E.

En diálogo con AM750, el metrodelegado Enrique Rositto explicó en qué consistió la protesta de este martes en la línea D: "Se liberaron los molinetes de 13 a 14 y de 14 a 15 estuvo paralizada la línea durante una hora", detalló.

"Pensamos que se iba a establecer algún tipo de mesa de diálogo con Emova, sin embargo solo emitieron un comunicado en el que dicen que las cosas están bien así y que ellos no tienen nada que discutir", señaló, en referencia a las autoridades de la empresa concesionaria del servicio de subte.

Asimismo, expresó que los ejes del reclamo son dos: visibilizar el asbesto cancerígeno en los vagones que afecta a los empleados y "la modificación de la jornada semanal". "Pedimos tener dos francos. Los días se discutirán, ya que esto es una empresa de servicios y hay que mantenerla operativa", manifestó Rositto.



Y agregó: "Queremos tener la posibilidad de dialogar para ver de qué manera podemos llegar a esa instancia de dos francos".

Contrariamente al comunicado de Emova, el delegado sostiene que falta personal en boleterias, como así también "trenes que no se reparan porque no hay técnicos disponibles y asi no se puede llegar a la frecuencia que corresponde".

"Es un poco raro que a una empresa le falte el 10% del personal y diga que todo funciona normalmente", concluyó.

El viernes, en la misma franja horaria, la protesta se llevará a cabo en la línea E.