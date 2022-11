Los socios de Central no recuerdan una elección más fragmentada y con propuestas tan diversas en el club como las que tendrán lugar el mes que viene. El oficialismo llega desarmado, muy debilitado, y en el arco opositor no hubo acuerdos entre ninguno de los sectores y cuatro figuras muy diferentes entre sí intentarán imponerse en la preferencia del socio. Esta dispersión deja con alguna ilusión de dar pelea a la lista que lidera el vicepresidente Ricardo Carloni, y el que sale a jugar con mayores expectativas es Gonzalo Belloso, principal opositor del club. La lista Espacio Canaya, con Juan Cruz Rodríguez, fue oficializada por la Comisión Electoral. Diego Lavezzi a último momento lanzó su candidatura a pesar de que no cuenta, increíblemente, con el respaldo de su agrupación y a último momento se disponía a cumplir con los requisitos para ir a los comicios. Más dificultades tuvo el oficialismo, con Carloni a la cabeza, para lograr autorización de la lista 6 de Diciembre, al tiempo que la primera en reunir requisitos fue Fuerza Canalla, de Mario Moretti. Ahora les queda como tramite presentar los avales, aunque solo se necesitan 352.

Pocas veces en Central el oficialismo llegó con tan pocas expectativas al comicio. La degradación que tuvo la Comisión Directiva en los dos últimos años, la salida del presidente Rodolfo Di Pollina que nunca se explicó y los problemas que acusa Carloni para formar la lista de 23 cargos en Comisión Directiva hablan de la situación que atraviesa la institución. La lista oficialista, 6 de Diciembre, a último momento debió corregir irregularidades detectadas por la Comisión Electoral. Es la que atraviesa todo el proceso electoral con menos ánimo y menos esfuerzo hace por interpelar al socio, en general frustrado por la gestión de la entidad. Su suerte parece echada.

La primera lista en ser oficializada fue la que lidera Mario Moretti, de Fuerza Auriazul. El empresario participó en las elecciones de 2018. De aquel tiempo a esta parte fue poco lo que construyó en política. No echó lazos con otras agrupaciones y el armado para el fútbol profesional tampoco lo tiene con figuras que lo acompañen que puedan cautivar al electorado canaya. Moretti se expresó en buenos términos sobre el trabajo de Pablo Sánchez como entrenador y poco más informó respecto a qué hacer con el primer equipo. Pero en su lista de 23 candidatos reparte cargos a ocho mujeres, siendo en este sentido la más equilibrada en comparación al resto, aunque aún lejos del reparto justo.

La segunda lista en ser oficializada es quizá la mejor trabajada: Espacio Canaya. La lidera Juan Cruz Rodríguez, protesorero del club en la gestión de Raúl Broglia. Lleva varios meses lanzado a la carrera política en el club y el modo de construcción es el tradicional, con reuniones de socios y vínculos con las filiales. Rescató figuras que participaron de la primera formación del Crece y su mirada del club es integral. Espacio Canaya es la lista que quizá más discutió el futuro de Central pero a su candidato le cuesta instalarse como opción válida entre los socios, eclipsado por apellidos de fácil reconocimiento en Arroyito como Belloso o Lavezzi.

Raza Canalla, por su parte, tiene en Belloso todo el poder. El ex manager traerá a Miguel Russo para intentar sacar al equipo de la pelea por la permanencia, aunque su trabajo será apuntalado por colaboradores que harán gran parte de las tareas con los jugadores. En todas las encuestas Belloso es el único que genera alguna empatía con el socio y quizá por eso rechazó cualquier acuerdo con otras agrupaciones. Ser conocido fue la gran ventaja que tuvo en las elecciones de 2010. El peso de su apellido vuelve a tener influencia.

Juntos Somos Más es la lista que lidera Lavezzi. A último momento presentó lista pero prescindió de sus compañeros de la agrupación Origen Canalla. Lavezzi no militó nunca en el club. Se apoya en la influencia que genera ser hermano de Ezequiel y en la promesa de la vuelta de Eduardo Coudet como entrenador en caso de ser electo.