El domingo, entre los integrantes de la comitiva argentina que viajó a Doha para comenzar a vivir lo que será el Mundial de Qatar 2022 se encontraba uno de los peluqueros del equipo: Daniel Alejandro Albornoz, conocido como Dany Ale, quien estará a cargo de cuidar las cabelleras de los jugadores. En la tarea lo acompañará su colega Ernesto Fontanet, quien llegará desde España para ayudar a mantener prolijos a Lionel Messi y compañía.

Ale tiene 26 años, nació en la localidad bonaerense de General San Martín y fue peluquero de varios jugadores de Boca Juniors, “donde la hazaña comenzó”, asegura.

"Mi historia es de sacrificio y dedicación", señaló Dany al recordar sus comienzos, y agregó que "lo que logró" lo pudo hacer porque "siempre apostó" por él y su carrera.

“Empecé con unos pesos poniendo un local chico en Villa Ballester”, contó. Con más de diez años en el rubro, el estilista asegura que jamás se olvida de sus raíces, y en pandemia- y sin trabajo- organizó junto a su esposa ollas populares dos veces por semana para ayudar a los que lo necesitaban.

“Empecé por necesidad y hoy es lo que más amo”

"Voy a conocer a Dany este fin de semana'', adelanta a Página 12 Ernesto Fontanet desde España, donde aguarda el día de su vuelo con muchísima ansiedad y emoción.

Fontanet, quien será el otro barbero y peluquero de la selección nacional durante el torneo, vive en Marbella, pero ya está en Madrid, esperando que llegue el sábado para emprender el viaje hacia Qatar, para reunirse con la comitiva y conocer a su nuevo compañero y a varios de los jugadores.

“Aún no caigo, estoy agradecido, no lo puedo creer, se me dio esta oportunidad de cortarle el pelo a los jugadores de la selección y es un sueño”, celebró.

Ernesto Fontanet tiene 20 años y nació en Santa Fe. La muerte de su padre Edgardo, en 2017, puso a su familia ante una situación difícil y a los 15 años tuvo que empezar a trabajar.

"Empecé a cortar el pelo por una situación familiar. Falleció mi papá y tuve que ayudar a mi mamá en casa. Así se dio lo de cortar el pelo, por una necesidad, que hoy se convirtió en lo que más amo", contó Ernesto.

El 29 de abril de 2021, con tan solo 18 años, se fue a España para continuar con su trabajo de peluquería: "Fui de barbería en barbería, hasta trabajar por mi cuenta. En un año y medio le metí pata y hoy en día puedo decir que logré varios objetivos."

El argentino cuenta que Jeremías Ledesma, Adolfo Gaich, Manuel Lanzini, Rodrigo de Paul, y Ángel Correa fueron algunos de los jugadores argentinos que pasaron por su barbería en España y quienes lo ayudaron a llegar a este sueño.

"Creo que me contactaron porque se sintieron cómodos conmigo, eso me dijeron los chicos, y eso espero yo", aseguró emocionado.

