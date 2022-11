Los pronósticos se cumplieron. Meta—compañía matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp— anunció el despido de 11 mil empleados. La noticia la dio a conocer el propio Mark Zuckerberg, quien en un mensaje dirigido a los empleados explicó que el recorte equivale al 13 por ciento del plantel de la empresa.



El mensaje de Mark Zuckerberg a los empleados de Meta





"Hoy les comparto algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta. He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13% y separarme de 11.000 de nuestros talentosos empleados", comienza el comunicado difundido por Zuckerberg.

El CEO agregó que Meta implementará cambios a fin de convertirse en "una empresa más ágil y eficiente mediante la reducción de los gastos discrecionales" y anunció el "congelamiento de las contrataciones" hasta el primer trimestre de 2023.

"Quiero asumir la responsabilidad por estas decisiones y por cómo llegamos aquí. Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados", dijo.



Al concluir su mensaje, el CEO le dedicó unas palabras a "los trabajores que se van" y les agradeció "todo lo que han puesto en este lugar".

Las razones de los despidos en Meta

Al argumentar su decisión de despedir al 13% de los empleados de Meta, Zuckerberg explicó que en el inicio de la pandemia de la covid-19 "el mundo se movió rápidamente en línea y el aumento del comercio electrónico condujo a un crecimiento descomunal de los ingresos" por lo que se "predijo una aceleración permanente que continuaría incluso después de que terminara la pandemia".

"Yo también lo hice, así que tomé la decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Desafortunadamente, esto no salió como esperaba. No solo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de señales de anuncios han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello", añadió.

A raíz de esta situación, detalló que la empresa decidió ser "más eficiente" y resolvió "trasladar una mayor parte de nuestros recursos a un número menor de áreas de crecimiento de alta prioridad".

Zuckerberg explicó que los afectados "recibirán un correo electrónico" en el que se les informará sobre el despido y que luego "tendrán la oportunidad de hablar con alguien para obtener respuestas a sus preguntas".



Asimismo, detalló algunas condiciones para los trabajadores cesanteados: recibirán el "pago de 16 semanas de salario base más dos semanas adicionales por cada año de servicio, sin tope" y que la compañía cubrirá "el costo de la atención médica para las personas y sus familias durante seis meses", entre otras

Los malos resultados de Meta y el antecente de Twitter

Recientemente la compañía publicó sus resultados trimestrales, que mostraron una caída de su volumen de negocios y de sus ganancias. También evidenció un estancamiento en el número de usuarios.

El 30 de septiembre Meta contaba con unos 87.000 empleados en todo el mundo en sus diferentes plataformas, que incluyen los sitios de redes sociales Facebook e Instagram, así como la plataforma de mensajería WhatsApp.



Hace un año, la compañía proyectaba un futuro en el nuevo desafío del metaverso, pero vio caer sus expectativas cuando en el último trimestre registraron una pérdida de 4.400 millones de dólares. En ese momento, justificaron la caída en el estancamiento del número de usuarios y el recorte de presupuestos publicitarios, y el propio Zuckerberg salió a reconocer que la empresa enfrentaba "desafíos a corto plazo en materia de ingresos", pero en ese momento aseguró que el número de empleados en el mundo “no cambiaría, por lo menos hasta finales del año próximo”.

Sin embargo, la acción del grupo californiano cayó un 24,56% al día siguiente en Wall Street. En un año, Meta perdió cerca de 600.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

El jueves pasado, las empresas de Silicon Valley Stripe y Lyft anunciaron despidos a gran escala, mientras que Amazon dijo que congelaría la contratación en sus oficinas corporativas. Twitter, recientemente comprada por Elon Musk, despidió a casi la mitad de sus empleados.



