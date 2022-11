Desde Santa Fe

El ex vicepresidente de Colón Horacio Darrás y un ex vocal Lucas Paniagua, detenidos y condenados en un juicio abreviado por connivencia con la barrabrava del club, se arrepintieron de las condenas a dos años y seis meses de prisión en suspenso –el primero- y a un año y seis meses -el segundo-. Cambiaron de abogado y apelaron las sentencias. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe –integrada por los jueces Fabio Mudry (que la preside), Roberto Reyes y Bruno Netri- admitió el recurso, puso a disposición de la defensa todas las pruebas y convocó a una audiencia pública en que podrán ser escuchados por primera vez en el proceso -porque en el abreviado no hablaron- y después, el tribunal decidirá si confirma las condenas o las anula. La audiencia aún no tiene fecha, pero fuentes judiciales estiman que se realizará en diciembre.

El giro en la causa quedó a la vista ayer en Tribunales, donde la prensa consultó al abogado defensor de ambos imputados, Gustavo Abraham, por los cargos que pesan sobre sus defendidos. “Habrá que preguntarle –dijo- a quién toma las decisiones máximas en Colón. En el club se sabe cómo funciona esto. Es muy sencillo en Colón saber quién dispone del dinero, de las entradas y todo lo que salga patrimonialmente del club”.

-¿Quién toma las decisiones? –le preguntó un periodista de Aire Santa Fe.

-El presidente de Colón José Vignatti –contestó Abraham.

Darrás y Paniagua fueron detenidos el lunes 26 de setiembre en una causa que investigaba el apriete a los jugadores de Colón, la semana anterior. Tres días después, el jueves 29, ya habían sido condenados en un juicio abreviado por los dos cargos que les imputó el Ministerio Público: haber “facilitado la formación de grupos destinados a cometer delitos en espectáculos deportivos” y “encubrimiento”. Darrás fue condenado a dos años y seis meses de prisión, inhabilitación por el doble de ese plazo para asistir a espectáculos deportivos y una multa de 700 mil pesos. Y Paniagua, a un año y seis meses de prisión, inhabilitación por el doble de ese lapso y una multa de 100 mil pesos.

Darrás cambió de abogado y unificó la defensa con Paniagua. El 21 de octubre, Abraham apeló las dos condenas y ayer, la Cámara aceptó el recurso, reabrió la causa y convocó a una audiencia en la que los dos ex directivos de Colón tendrán la posibilidad de hablar por primera vez en el proceso.