Mientras se conocía la decisión del Gobierno de prorrogar las sesiones ordinarias, entre el debate por la suspensión de las PASO y la puja con los gobernadores del Norte por la Ley de Humedales, la Cámara de Diputados aprobó una batería de iniciativas sociales y económicas que contaron con el apoyo casi unánime de todos los bloques. Tuvo media sanción un proyecto que exime a las guardias médicas del pago del Impuesto a las Ganancias para les trabajadores de la salud. Se aprobaron, además, dos proyectos vinculados a la defensa de la niñez: uno que crea un registro nacional de deudores alimentarios, que busca dar herramientas para que los progenitores morosos paguen la cuota alimentaria, y otra que establece una capacitación obligatoria sobre los derechos de niños y niñas.

En un clima sosegado, aplacado frente a la perspectiva de un temario de consenso, la sesión comenzó a las 13 con un quórum sin dramas, garantizado por todos los bloques. Gran parte de la tensión, por esas horas, se estaba dando del otro lado de Pasos Perdidos, donde les senadores del FdT protagonizaban una conferencia de prensa para denunciar el fallo de la Corte Suprema que les quitaba un lugar en el Consejo de la Magistratura. Durante la previa de la sesión, sin embargo, la discusión judicial terminó metiendo la cola y, rápidamente, subió la temperatura. "La firma de Horacio Rosatti no vale, es trucha, por eso hay que ir contra la misma Corte, para que se resuelva si efectivamente Rosatti ha intervenido de manera irregular", lanzó Rodolfo Tailhade. En un juego ya usual, le respondió Fernando Iglesias, quien, interrumpido varias veces por los chiflidos del bloque oficialista, lo acusó de ser un "especialista en erosionar la independencia de poderes".

Luego de una hora y media de cuestiones de privilegio y chicanas -Rodrigo De Loredo (Evolución) en un momento acusó a los oficialistas que criticaban al Gobierno de "huir como cucarachas"-, la Cámara de Diputados avanzó, por unanimidad, con la aprobación de un proyecto de Daniel Gollán que exime de pagar el Impuesto a las Ganancias a los ingresos que profesionales de la salud perciban por las guardias médicas. "Con esta ley buscamos sacar del medio un obstáculo coyuntural que es que los trabajadores no quieren hacer reemplazos de guardias porque el excedente de lo que trabajan se lo lleva Ganancias. Y como resultado, los hospitales y las clínicas no pueden cubrir las guardias", detalló Gollán. La iniciativa apunta a beneficiar, en un contexto de fuertes reclamos salariales, a les trabajadores de la salud que realizan más de cuatro guardias mensuales, prohibiendo que se cobre el impuesto sobre ingresos percibidos por las guardias excedentes (en el caso de que este excedente les haga superar el mínimo no imponible).

El debate, rápidamente, pasó a convertirse en una discusión general sobre los problemas estructurales del Impuesto a las Ganancias. "Otra vez estamos ante la situación de eximir a un grupo de personas de un impuesto que van a seguir pagando el resto de las personas que no sean alcanzados por estos beneficios", cuestionó Silvia Lospennato (PRO). No tardó en colarse, además, la discusión sobre la exención que gozan magistrados y trabajadores judiciales, que el oficialismo intentó revisar con el proyecto de Presupuesto 2023, pero que terminó bloqueado por el rechazo de JxC y algunos legisladores del FdT. "Me parece muy bien que todos estemos de acuerdo con que el salario no es ganancia. Sigo sosteniendo este punto y por eso no acompañé el pago de judiciales y lo hago sin culpa", sostuvo Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, quien convocó a todo el recinto a acompañar un proyecto de su autoría que sube el piso de Ganancias al equivalente de cinco salarios mínimos. Un proyecto que se espera que tenga una renovado impulso en el acto de Cristina Fernández de Kirchner por el Día de la Militancia en La Plata.

Deudores Alimentarios

Luego, por 225 votos a favor y solo uno en contra, les diputades aprobaron un proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Deudores Alimentarios. "Lamentablemente sigue habiendo deudores, la mayoría varones, y tenemos que buscar mecanismos para compeler el cumplimiento de esa obligación. Esa es la finalidad de este proyecto: unificar los diferentes registros provinciales y estipular medidas restrictivas que generen impedimentos y logren hacer cumplir el deber alimentario", precisó Lucas Godoy (FdT), quien también aprovechó para dar algunos números sobre el problema de progenitores morosos que no pagan la cuota alimentaria: "El 30 por ciento de las madres no convive con el padre de los hijos. De ellas, solo una de cada cuatro cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria", detalló.

"A la vez que estamos protegiendo a la niñez estamos dando un mensaje contra la violencia de género, la violencia económica a la que se expone en la mayoría de los casos a mujeres que deambulan cotidianamente por los juzgados, víctimas de la burocracia, víctimas de juicios que demoran muchísimos años para conseguir que se declare y luego que se haga efectivo su derecho", destacó, por otro lado, Roxana Reyes (UCR). La iniciativa -impulsada por la propia presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau- establece ciertas penalidades para el progenitor que adeuda el pago de la cuota alimentaria, como el impedimento para abrir una cuenta bancaria, renovar el registro de conducir o la imposibilidad de ocupar cargos públicos.



El único voto en contra provino del liberal José Luis Espert -Javier Milei, en cambio, votó a favor-, quien justificó su postura argumentando que "rompía con el sistema federal".

Ley Lucio y Certificado de Discapacidad

Particularmente emotiva fue la aprobación -por unanimidad- de la llamada "Ley Lucio", una iniciativa que establece una capacitación obligatoria para funcionaries en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. El proyecto había sido impulsado a raíz de la muerte de Lucio Dupuy, un niño de cinco años abusado y asesinado a golpes en La Pampa (y por cuyo crimen están acusadas su madre y su pareja). "No es un proyecto de un legislador o un partido, sino es el proyecto de una familia que quiere que esto no vuelva a pasar", sostuvo el autor de la iniciativa, Martín Maquieyra (PRO), hablándole directamente al abuelo de Lucio, quien observaba la sesión desde el palco, emocionado. Las capacitaciones que sostiene el proyecto incluyen también a profesionales médicos y educativos y, además de capacitar en materia de derechos, apuesta a informar respecto de las alertas tempranas para casos de abuso y maltrato infantil.

La aprobación del proyecto de Certificado Único de Discapacidad también tuvo su cuota de emotividad. El proyecto -que fue aprobado por 227 votos a favor- establece que las personas que tienen una discapacidad permanente no deberán tener que renovar el certificado periódicamente, sino que se hará solo una vez y durará para siempre. Al momento de dar su discurso, Ricardo Buryaile (UCR), quien tiene un hijo con una discapacidad, se quebró: "Quiero agradecer de verdad", sostuvo, entre los aplausos del recinto.

Negociación por la Ley de Humedales

Mientras los discursos de les diputades se iban encadenando en el recinto, por lo bajo, en diferentes despachos, avanzaban las negociaciones por la Ley de Humedales, la cual será debatida en un plenario de comisiones este jueves a las 13. Había una figura en particular que no paraba de moverse de un lado al otro, arrimándose a legisladores de Juntos por el Cambio para luego pasar a discutir con diputades del Frente de Todos: Leonardo Grosso, principal impulsor de la iniciativa, pasó gran parte de la jornada buscando conseguir las firmas que faltaban para impulsar el proyecto del oficialismo como dictamen de mayoría.

Los diputados oficialistas que responden a los gobernadores del Norte Grande, sin embargo, insistieron en su rechazo al proyecto de Grosso (a pesar de las modificaciones que se le habían ido introduciendo en las últimas semanas para hacerlo más amigable a los reclamos de las provincias mineras). "No hay manera de convencerlos, los gobernadores no quieren ley", masticaban bronca varios legisladores que impulsan la iniciativa. Había expectativa de poder convencer a algunos legisladores ambientalistas de JxC, sin embargo el interbloque opositor terminó unificando una postura y presentará un dictamen propio. El temor, al cierre de esta edición, era que JxC lograra juntar más firmas que el FdT y lograse imponer su propio dictamen como el de mayoría.