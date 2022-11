Luego de tres horas de reunión, finalmente no hubo acuerdo entre las organizaciones nucleadas en Unidad Piquetera y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. La suspensión de las altas en los planes Potenciar Trabajo y la entrega de alimentos fueron los ejes de la discusión y ante la falta de coincidencias, las organizaciones piqueteras de izquierda anunciaron que se movilizarán este jueves. "Ratificamos la decisión de la movilización de mañana porque muchas de las cosas que nos dijo la ministra nos preocupan y nos preocupa que no se cumple con las cosas que dicen que van a hacer", sostuvo Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.



Entre los reclamos de las organizaciones piqueteras, que amenazaban desde el jueves pasado con tomar medidas en caso de no ser recibidas, se encontraban la continuidad en la entrega de herramientas para emprendimientos productivos y la distribución de los alimentos, además de un fuerte cuestionamiento sobre la calidad de estos. "Tenemos que regularizar la situación de falta de oferta de productos esenciales, es parte de lo que estamos haciendo, generando acuerdos con vastos sectores de la agricultura familiar para trabajar muy fuerte con la calidad nutricional", dijo Tolosa Paz ante la prensa. No obstante, recordó que "cuando hubo discontinuidades en la entrega siempre hubo luego una compensación" y que actualmente "trabajan en la entrega de alimentos de noviembre y diciembre para que llegue a cada uno de los hogares".



Según la ministra, "la reunion fue en un marco de mucho diálogo". "Trabajamos una agenda que tiene que ver con compromisos que tenía este ministerio y que llevó adelante el exministro Juan Zabaleta", sostuvo. Una lectura diferente hicieron los dirigentes que participaron del encuentro. "Nos vamos con la sensación de haber charlado con una ministra que no entiende el drama social urgente que están viviendo los barrios populares", sostuvo el coordinador provincial de Libres del Sur, Mauro López, a este medio. El referente destacó la discontinuidad en la entrega de alimentos secos a los comedores, ya que "se han hecho 5 entregas cuando debieron ser diez u once", como también retrasos de un año en la entrega de herramientas. Y sostuvo: "Para ver la falta de brújula de esta gestión, nos anunciaron que la auditoría a programas sociales que iban a realizar las universidades no se va a hacer más y que van a ver algún método distinto a través de la aplicación Mi Argentina".

Pero el principal foco de conflicto giró en torno al decreto 728 firmado por Alberto Fernández la semana pasada, que establece un límite al cupo de los planes de asistencia social, y reasigna esas partidas a unidades de gestión productiva. "Es voluntad del presidente y de esta ministra poner un tope a la ampliación de altas del Potenciar Trabajo en sus tres versiones", remarcó Tolosa Paz. Y destacó: "Vamos a trabajar muy fuerte para que las bajas que ocurran en el Potenciar Trabajo puedan redistribuirse en lo que conocemos como el fortalecimiento de las capacidades productivas".

Desde Unidad Piquetera expresaron su rechazo, ya que "incumplieron compromisos asumidos". "Ratificamos la decisión de la movilización porque muchas de las cosas que nos dijo la ministra nos preocupan y nos preocupa que no se cumple con las cosas que dicen que van a hacer", dijo Belliboni, referente del Polo Obrero. Respecto a la decisión de poner un techo al Potenciar Trabajo, el dirigente afirmó que "no vamos a cambiar plata para las organizaciones por gente que necesita un programa social". A partir de las 10, las organizaciones se concentrarán en tres puntos: Independencia y 9 de julio, el Obelisco y en el Congreso. Desde allí marcharán hacia la sede de Desarrollo Social, y decidirán durante la jornada si realizan un acampe.

Tolosa Paz deberá enfrentar así su primera marcha como titular de la cartera. Este jueves a partir de las 8:30, recibirá a referentes del Frente de Organizaciones en Lucha para analizar la continuidad de acuerdos laborales con las cooperativas que lo integran. Desde la organización adelantaron que, de acuerdo con los resultados del encuentro, decidirán su participación en la protesta de UP.