La música de la Patria Grande sonará a viva voz en Buenos Aires. Es que el viernes 11 y el sábado 19 de noviembre se realizará el Festival Impulso Latino, que reunirá a artistas de Argentina, Chile, Panamá, Brasil y Colombia que abordan la canción popular latinoamericana. “Es un festival pero también es un encuentro de artistas de Latinoamérica que tienen mucho para decir y que lo hacen desde un alto nivel musical para llegar a los corazones de las personas. Es un espacio para que les humanes disfruten, piensen y se lleven una energía para mejorar el mundo en el que vivimos”, sostiene la productora general y curadora del evento, María Carrascal. “Hoy en día hacer un festival internacional de forma independiente en Argentina es complejo. Pero muchos colegas y amigos del mundo de la música creemos que es importante trasmitir esa idea de unión latinoamericana”, fundamenta.

La apertura del festival estará a cargo del compositor, cantor y guitarrista colombiano Edson Velandia, quien se presentará el viernes 11 a las 20.30 en La Catedral (Sarmiento 4006). Luego, la segunda jornada, con una grilla más nutrida, será el sábado 19 de noviembre a las 20 en el Teatro Xirgu Untref (Chacabuco 875), con la participación de las locales Sofía Viola y Luciana Jury, el músico panameño Carlos Méndez, la compositora y cantora chilena Camila Vaccaro y el pianista, compositor y productor brasilero Benjamim Taubkin. “La música trasmite valores que son muy importantes. Entonces, el line up está pensado desde ahí: la unión, la riqueza cultural de nuestro continente, el cuidado de la naturaleza y de nuestra diversidad”, precisa Carrascal.

“Edson Velandia es un líder comunitario y luchador colombiano. El pianista brasilero Benjamim Taubkin toda su vida propuso esta unión en decenas de proyectos que realizó a lo largo de su vida, como América Contemporánea. Camila Vaccaro es una cantora chilena que apoya desde la lucha feminista los cambios tan necesarios que hacen falta en su país. Carlos Méndez de Panamá aparece para unir Centroamérica, que está tan lejos y tan cerca”, describe la creadora del festival. “Y las anfitrionas de nuestro país, Sofía Viola y Luciana Jury, son dos artistas mujeres con un talento alucinante, dos voces que describen y dicen lo que hace falta escuchar en este momento del planeta. Los artistas son los chamanes, los que curan el alma”.



Sofía Viola.

Una de las anfitrionas del festival será la cantora y compositora del sur del Conurbano bonaerense Sofía Viola, quien también ha trazado amistad y vínculo creativo con Velandia y Vaccaro. En Spotify, por ejemplo, la canción “Amor sideral” que comparte con el colombiano supera el millón de reproducciones. “Construir algo colectivo siempre es más fácil, cada uno pone un condimento y el resultado será muy sabroso y mixto. Es cierto que he andado mucho sola pero siempre tuve mis duetos y agrupaciones. La energía colectiva es un milagro de la sincronicidad”, sostiene la artista de Remedios de Escalada. “Y participar de Impulso Latino me pone muy contenta porque estoy anhelando encontrarme con mi adorada Camila Vaccaro, que me ha enseñado mucho de lo que sé en el ámbito de la música chilena, o de recibir a Edson Velandia, con quién he tenido el agrado de trabajar hace unos años en algunas producciones y además con quién comparto una amistad hermosa”, repasa Viola.

“Ni que hablar de mi hermandad con Luciana Jury, con quien venimos cantando hace años. Con Carlos Méndez pertenecemos a Núcleo Distante, que es un grupo de WhatsApp que reúne artistas de muchos países”, precisa la también actriz. “Partiendo por la base terrestre que es nuestro continente y en este lugar estamos llenos de música y de influencias de unes y otres. Es una retroalimentación para quienes somos curiosos del folklore más allá del mismo folklore. Seguramente hay más conexiones en común de las que ya sabemos. Esta comunidad representa una celebración y cierta familiaridad, es un encuentro que nos motiva mucho sobre todo después de los tiempos turbulentos de pandemia y crisis que atravesamos en nuestro continente”, se explaya.

Luciana Jury.

Camila Vaccaro cuenta que presentará canciones de su primer disco solista, La bruja (2019), y adelantará alguna de su próximo álbum, que se llamará Drama dramática y será un trabajo más existencial y con un pulso pos pandémico y pos estallido social. “Creo que somos parte de este tejido subterráneo de músicos y músicas viajeras”, sostiene la chilena y entiende que la “única posibilidad de construir cosas” es de manera colectiva. “Pero siento que somos una comunidad diversa, con lenguajes musicales y poéticos propios, que retratan y enriquecen también el panorama musical latinoamericano. No sé si somos representantes de nuestros territorios, pero sí llevamos nuestros territorios encima y eso se escucha en nuestras creaciones”.

A Edson Velandia, por su parte, le entusiasma la idea de reencontrarse con la “numerosa” comunidad colombiana que vive en el país, además del público argentino. “Creo que todos intentamos darle una lectura nueva y contemporánea a los sonidos ancestrales, tradicionales y telúricos de cara región”, apunta sobre los artistas que integran el festival. En su caso, compartirá canciones de El Karateka (2016), piezas del proyecto Velandia y La Tigra y nuevo repertorio que grabará en breve. Y también mostrará material del proyecto junto a Adriana Lizcano, que expone su costado más político, directo y “panfletario”, como “Todo regalao” y “El Infiltrao”.

“He empezado a usar músicas tradicionales sobre todo a partir de las movilizaciones sociales, porque se hizo necesario que compusiera música que tuviera esa raíz, que partiera de ritmos conocidos y reconocidos por la gente”, revela. “Porque justamente se trataba de cantar en la movilización, de unirnos y hacer un estallido social que vivió Colombia”, completa. “Es muy importante, es una necesidad trascendental en Colombia que por fin tengamos un gobierno popular, que por fin no sean las elites las que estén gobernando y trabajando desde ese lugar político”, dice sobre la llegada de Gustavo Petro a la presidencia del país. “Si bien no es el único lugar desde donde se tiene que trabajar para que una sociedad sea digna y justa es una parte muy importante porque ahí se deciden muchas cosas. Es una celebración para nosotros, un triunfo popular”.