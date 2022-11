En el imponente salón dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, el gobernador Axel Kicillof hizo entrega de los trofeos y las medallas correspondientes para los competidores que representaron a la Provincia de Buenos Aires dentro de los Juegos Evita, logrando el mejor rendimiento histórico en la competición. “Todo esto se trata básicamente de una política pública. Muchos jóvenes, sin estas políticas, no habrían podido participar, competir, ni ser parte de estas competencias, y a mí me llena de alegría porque después de la oportunidad viene esto: los trofeos y las medallas. En cada una de ellas aparece no solo el esfuerzo realizado, sino una sociedad entera que trabaja para garantizar el acceso al deporte” comenzó Kicillof.

Sumando las disciplinas juveniles y adaptadas, se obtuvieron 122 medallas doradas, 77 plateadas y 63 de bronce, lo que significó el primer lugar para Buenos Aires dentro del medallero.

“Los Juegos Bonaerenses, los Juegos Nacionales Evita y nuestras políticas públicas tienden a igualar. Después cada uno se puede destacar, pero la oportunidad la tienen que tener ya que se hace difícil disfrutar si no pueden todos. Entendemos al deporte como un derecho, así como hay derecho a la salud y a la educación, hay un derecho que simplemente por ser bonaerense se debe gozar del acceso al deporte” continuó el gobernador en su intervención.

Durante el acto, se anunció que los deportistas que formaron parte de la delegación serán incluidos en el Programa de Apoyos Deportivos (PAD). Así, se sumarán 700 nuevos beneficiarios y beneficiarias, quienes recibirán un apoyo del plan de Becas Deportivas. De esta forma, se busca jerarquizar el deporte y acompañar a las y los deportistas con un apoyo que facilite el acceso a viajes, instrumentos y capacitaciones.

“Para estar en el deporte, además de ganas se necesitan recursos y medios, hay quienes cuentan con ellos y quiénes no. Es importante prepararse, sacrificarse y esforzarse pero hay algo anterior a ello y es el hecho de tener la oportunidad. Si hay talento pero carecemos de oportunidades, no se logra nada” subrayó el mandatario provincial que reivindicó “el derecho a un futuro mejor”. “Ese es un derecho básico para todos”, afirmó Kicillof.

En el acto que se desarrolló el jueves en La Plata, también se presentó el Programa Escenarios Deportivos Accesibles para Personas con Discapacidad (PRD 3), que permitirá la creación y el reacondicionamiento de escenarios deportivos en las etapas local, regional y final de los Juegos Bonaerenses, así como para la adquisición de materiales deportivos e insumos que mejoren la accesibilidad a la práctica deportiva de personas con discapacidad.

“Estos resultados no son magia. Buscamos que haya un esquema articulado en donde el deporte vaya desde la iniciación hasta el final de la vida. Nuestra expectativa es que estas políticas sigan creciendo y que los chicos se vinculen y sean parte para siempre” señaló en su momento el subsecretario de Deportes provincial, Javier Lovera.

“Ya ganamos cuando podemos competir, cuando podemos ser parte de torneos de estas características. El deporte es una política central para este gobierno porque los protagonistas son las y los jóvenes deportistas, pero sin la presencia del Estado sería muy difícil. Debemos tener una mirada clara en cuanto a estas cuestiones ya que el deporte regala valores como la disciplina, el compromiso y el carácter colectivo que necesita una solidaridad básica para que todo funciones. Está plagado de enseñanzas que sirven para el premio mayor: saber manejarse en la vida”, señaló, por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.