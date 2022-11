El Ministerio de Educación provincial oficializó este viernes la extensión de las clases hasta el 23 de diciembre inclusive a través de una circular que comenzará a llegar durante la semana que viene a todos las escuelas secundarias. Allí establece las pautas de cómo las escuelas deben organizar el calendario y las actividades con aquellos "alumnos y alumnas cuyas trayectorias educativas fue sostenida y alcanzaron los logros de aprendizajes requeridos", y con aquellos otros cuya "trayectoria ha sido intermitente, de baja intensidad y/o nula y no han alcanzado los logros de aprendizaje". Si bien la ministra ya había explicitado esto en declaraciones periodísticas, la oficialización puso en problemas a algunas escuelas que ya habían comunicado a sus alumnos que quienes tenían todo aprobado terminan el ciclo en la última semana de noviembre.

La extensión de "clases efectivas" hasta el 23 de diciembre surgió como reacción del gobierno provincial a las huelgas docentes de agosto y febrero. Lo incluyó en el acta acuerdo cuando se resolvió el conflicto. Ahora falta resolver cómo se hará la extensión en el nivel primario, de lo que la circular dada a conocer el viernes no dice nada.

"En esta etapa, es primordial intensificar los procesos de enseñanza y de aprendizaje para fortalecer el vínculo pedagógico entre nuestros estudiantes y la escuela, en el marco de la obligatoriedad del nivel secundario y del derecho a la educación de todos y todas", dice la circular del Ministerio.

Durante el mes de diciembre las escuelas secundarias estarán abocadas a la continuidad del trabajo escolar con todo el estudiantado, diversificando las propuestas pedagógicas:

-Para los y las estudiantes cuya trayectoria ha sido sostenida y han alcanzado los logros de aprendizajes requeridos, se implementarán actividades de cierre de ciclo lectivo con formatos alternativos como taller, seminario, socialización de trabajos realizados, nuevos acuerdos y ruedas de convivencia, propuestas aportadas por el Plan Nacional de Lectura, Boletines Pedagógicos ESI, entre otras.

-Para los y las estudiantes cuya trayectoria ha sido intermitente, de baja intensidad y/o nula y no han alcanzado los logros de aprendizaje se habilitará el período de intensificación pedagógica a través de dispositivos que posibiliten recuperar y afianzar los contenidos priorizados en cada espacio / trayecto curricular, a los efectos de alcanzar la aprobación de los mismos.

"Finalizada la primer etapa de diciembre, si un estudiante no ha logrado alcanzar los saberes priorizados para cada espacio / trayecto curricular, continuará asistiendo en el horario habitual de clases al período de intensificación de los espacios / trayectos adeudados desde el 6 de febrero hasta el 28 de febrero de 2023 inclusive. Al término de esta última instancia, se decidirá la aprobación o la no aprobación en cada espacio / trayecto curricular y se definirá la promoción o no del estudiante al curso siguiente. Sin perjuicio de afectar la licencia anual ordinaria de los docentes con mayor antigüedad, se efectuará la cobertura del servicio educativo con recursos institucionales y si fueran insuficientes, se habilitarán recursos del Estado", dice la circular.

La medida del Ministerio no sólo obliga a las escuelas a retrotraer las comunicaciones a los alumnos y familias. También se le cuestiona que genera dificultades en las familias de los estudiantes ya que se superponen con actividades de clubes, vacaciones y colonias de verano.

La circular está dirigida a los Delegados Regionales de Educación; a la Dirección Provincial de Enseñanza Privada; a las Direcciones Provinciales de las distintas modalidades; a los Coordinadores Pedagógicos; a los Equipos de Supervisores de Nivel Secundario; a los Equipos Directivos.