El exsecretario de Seguridad, Benjamín Cruz, declaró en el marco de la investigación que se lleva adelante por el ingreso irregular de Darío Monges, tres meses antes de que fuera asesinado, al penal de Orán para visitar al acusado de sicariato Oscar Díaz.

La Unidad Fiscal conformada por la fiscala penal 2 de Orán, Mariana Torres y el fiscal penal 2 de la ciudad de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, informó que en la causa en la que se encuentra imputado provisionalmente el director General de Políticas Penales, Ángel Augusto Sarmiento, como autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificados en perjuicio de la administración pública, se recibió la declaración como testigo del exsecretario de Seguridad de la Provincia, que asistió con una abogada, Myriam Rojas.

El Ministerio Público Fiscal comunicó que Cruz deslindó responsabilidades en relación al hecho investigado y señaló que no conocía al detenido Oscar Alberto Alejandro Díaz. Respecto del fallecido Monges, sostuvo que tuvo contactos esporádicos cuando éste le solicitaba colaboración de seguridad en la realización de eventos boxísticos o deportivos

Explicó que la autorización del ingreso a la Unidad Carcelaria 3 no era una de sus competencias, por lo que ante la consulta de Monges se limitó a trasladarle dicha inquietud a Sarmiento. Sostuvo que tras ello, el director General de Políticas Penales, le comunicó que estaba todo solucionado.

El 1 de junio de 2022 Monges se presentó en la unidad penitenciara de la ciudad e Orán identificándose como asesor del Ministerio de Seguridad, nombrando al entonces secretario Cruz, y solicitó entrevistarse con el interno procesado Oscar Díaz.

El Ministerio Público Fiscal indicó que "al no poder acreditar la identidad invocada, se realizaron consultas y el director general de Políticas Penales dispuso que se autorice el ingreso del supuesto asesor, quien no reunía las condiciones declamadas para dicha petición, procurando entrevistarse con un interno privado de su libertad, fuera de horario, día y extremos de procedencia que habiliten dicho ingreso, acceso que fue concedido y se concretó ese mismo día".

La abogada Sandra Domene, que ejerce la defensa de Sarmiento, dijo que el Ministerio Público Fiscal no informó sobre algunos aspectos de la declaración de Cruz, tales como sus contradicciones. Contó que se opuso al ingreso de Cruz con una abogada porque "normalmente un testigo que no hizo nada" no va a declarar con representación letrada.

Según contó Domene, Cruz declaró por tres horas. "Él habla del doctor Monges, luego dice que no sabe si era doctor (abogado) o no", que "hacía trámites ante él como gestor de la municipalidad de Vaqueros" y que el 31 de mayo le pidió una audiencia "para gestionar trámites para el evento del 16 de junio, donde estuvo el Chaqueño Palavecino" en la "23º Serenata al Héroe Gaucho", el homenaje a Martín Miguel de Güemes.

Domene consideró llamativo que Monges se haya dirigido al entonces secretario de Seguridad de la provincia para realizar trámites de un festival en un municipio. "Según el testigo, Monges pide audiencia con él para gestionar la habilitación", relató la abogada.

Asimismo, dijo que le pareció extraño que Cruz atendiera a Monges sin que se le hayan solicitado en la entrada sus datos personales y profesionales, como la matrícula. Domene contó que Cruz declaró que el 31 de mayo atendió a Monges y que "le comenta que la madre de Díaz se iba a encadenar porque tomó conocimiento de que su hijo no estaba comiendo y no tenía ropa de abrigo". Cruz dijo que entonces llamó al ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, pero no lo atendió; en el teléfono no quedó registrada esa llamada.

La abogada dijo que Cruz dijo que luego se contactó con Sarmiento, a quien le contó lo referido por Monges. Y después Sarmiento se comunicó para informarle que Díaz "estaba bien" y que la situación no era la que habría referido su madre.

"Aún así él (Cruz) insiste y le pide (a Sarmiento) que le haga el favor de ver qué puede hacer", dijo la abogada. La letrada contó que se transcribieron los mensajes que Sarmiento le envió a Cruz.

"Fijate si podés gestionar eso"

"Sarmiento le manifiesta los días de visita y horarios (...) Aún así, él (Cruz) le dice 'fijate si podés gestionar eso hermano'", contó la abogada. Sin embargo, "Cruz consultó qué posibilidad había de que la madre lo pueda visitar a su hijo". Ante ello, el director general de Políticas Penales autorizó que la madre ingresara el mismo 31 de mayo. Finalizada la visita, se contacta con Cruz, "le avisa cuando se retira la madre".

Domene dijo que le consultó a Cruz por qué llamó a Sarmiento y le dijo que lo hizo porque "'manejaba las cárceles', (luego) se rectifica, dice que porque 'tenía injerencias' en todo lo que hacía a las cárceles".

Además de señalar que Cruz evidenció no conocer bien las competencias del cargo de Sarmiento, Domene también consideró "grave" que "ante la pregunta de la defensa por la visita del 1 de junio, (respecto a) si conocía del pedido de captura de Díaz y el motivo por el cual fue detenido, dijo que no tenía conocimiento de cuál era la situación de Díaz, desconocía que era un sicario".

Domene dijo que Cruz primero negó que Sarmiento lo contactó por teléfono para decirle "Monges está en la cárcel". La abogada aseguró que su defendido le informó a Cruz que Monges se presentó invocando al Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Seguridad.



Por otro lado, Cruz declaró que supo que Monges se presentó como enviado por él y en representacion de Ministerio de Seguridad "solo por suposiciones y a través de los medios", el 2 de junio. También refirió que en días posteriores se enteró que el ministro elevó una nota al Ministerio Público Fiscal, "solicitando información respecto del ingreso de Monges". Eso fue el 8 de junio.

Pese a todo lo mencionado, Domene dijo que Cruz declaró haber seguido viendo a Monges por gestiones que hacía para el municipio de Vaqueros, tanto por el festival del 16 de junio como para otros eventos solidarios, pero no por fuera del ámbito de la Secretaría. "Él lo tenía que haber denunciado a Monges", dijo la letrada y consideró que el secretario dio cuenta que incumplió a sus deberes.

"(Cruz) Dice que (Monges) tenía por costumbre presentarse como abogado y en representación de la intendencia de Vaqueros", sostuvo Domene. Aunque el exsecretario habría señalado que no recordaba que se hubiera presentado como abogado, cuando estaban las autoridades de ese municipio.

Por otro lado, Domene dijo que la abogada Rojas presentó un escrito a la jueza en turno, Ada Zunino, para que la intime por sus reiteradas manifestaciones en la prensa, y presentó "una medida cautelar genérica" para que deje de realizar referencias a Cruz.

"Yo puedo manifestar lo que considere oportuno", rafificó Domene sobre su rol de defensora de Sarmiento. Asimismo, señaló que el fiscal Ramos Ossorio no ordenó que se revise el celular de Cruz pese a que lo puso a disposición.

Domene dijo que hace un mes pidió a la Fiscalía la declaración de tres testigos del penal de Orán. Se trata del vicedirector de la Unidad Carcelaria 3, Cristian Rivero Urquiza, quien le comunicó el ingreso de Monges al inspector general del Servicio Penitenciario, Daniel Torres, quien a su vez informó la situación a la directora general del servicio penitenciario, Carina del Valle Torres.

La abogada además anunció que pedirá que la causa pase a la Procuración de Narcocriminalidad en el fuero federal. Sabe que el organismo ya pidió el legajo en el marco de la causa que quedó bajo su competencia por el homicidio de Monges, asesinado el 3 de septiembre de cinco tiros.