Lionel Messi, capitán y símbolo de la Selección argentina, palpitó lo que será el Mundial de Qatar 2022 y si bien aseguró que el combinado nacional irá "a pelear", pidió cautela.



"Nosotros tenemos una ilusión grande, también somos realistas y conscientes de que es un Mundial, que es muy difícil. Donde todos los detalles suman, cualquier detalle al mismo tiempo te puede dejar afuera de un partido. Que en un partido puede pasar de todo", explicó el futbolista del París Saint-Germain.



En la misma línea, le puso un freno a los hinchas argentinos: "Vamos a ir a pelear pero no vamos a ser campeones de entrada como pensamos los argentinos".



Messi, de 35 años, fue contundente al explicar cómo lleva mentalmente la presión externa y a su vez, mantener la calma: "Es un grupo que siempre lo hace y sea cual sea el partido, lo juega con la misma intensidad y concentración y creo que eso es importantísimo".



"Pensar en octavos es un error, sino que se debe pensar en el primer partido. Es fundamental empezar con buen pie, sumar de a tres y creo que te da tranquilidad para lo siguiente", remarcó el rosarino en diálogo con Olé.



El astro argentino, que podría disputar su última Copa del Mundo, aseguró que el grupo fue evolucionando desde el Mundial de Brasil 2014: "Hoy por hoy siento muchas similitudes de este grupo con el de 2014 y todo ese proceso hasta el final del Mundial. Me parece muy parecido por ese lado, el grupo que se armó, la fortaleza grupal y mental creo que es importantísimo.



Por otra parte, Messi también confesó que "no soy de hacer promesas ni he hecho promesas".



Dejando en claro que "simplemente pienso que Dios es el que decide, Dios sabe cuándo es el momento, cuál es el momento y lo que tiene que pasar".



Por último, agradeció a los argentinos que diariamente expresan su cariño y alientan a la Selección: "Estoy ilusionado. Esperemos de dar el máximo como siempre y de pelearla.



No tengo dudas de que no va a regalar nada, que pueda salir de la mejor manera y ojalá Dios nos ayude", cerró.