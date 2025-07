La transformación de la Ruta Nacional 3 en Autovía es un reclamo que las y los vecinos de la zona centro de la Provincia de Buenos Aires arrastran desde hace años. Pero el Gobierno nacional frenó todo lo que tenga que ver con la obra pública, y el cierre de Vialidad Nacional no colabora. En Azul, el Concejo Deliberante salió a la calle para hacer visible el reclamo junto a la comunidad, el intendente Nelson Sombra y legisladores de diversos espacios políticos.

“Acá hay objetivos comunes, hay una comunidad que se está organizando”, dijo el intendente en el marco de una sesión legislativa especial que se desarrolló en el acceso a lo localidad. La sesión especial, que se llevó adelante el domingo, fue solicitada por el grupo Vecinos Autoconvocados. La idea es transformar en autovía el sector comprendido entre las localidades de Las Flores y Chillar, con el objetivo máximo de reducir los siniestros viales y las muertes en ese corredor.

Como dieron cuenta desde el concejo en el marco de la sesión, en el tramo comprendido entre San Miguel del Monte y Azul, se produjeron 495 accidentes con víctimas desde el 2006 hasta la actualidad, registrándose 226 víctimas fatales y 883 personas heridas.

Para reforzar la demanda, estuvieron presentes los concejales del partido de Azul, las legisladoras provinciales Lorena Mandagarán (UCR+Cambio Federal) y Laura Aloisi (UxP), integrantes de los Autoconvocados y de Estrellas Amarillas, vecinos y ediles de distritos de la región como San Miguel del Monte, Las Flores, Olavarría y Benito Juárez.

“Estas personas nos están demostrando que no hay que aflojar, que no hay que rendirse, que hay que seguir luchando. Nos están dando un ejemplo enorme de hidalguía y madurez política y comunitaria, donde no mezclan los partidos políticos, sino que prima la necesidad real que es la conectividad entre los pueblos”, sumó Sombra.

Por caso, señaló que son los vecinos quienes “han tomado otra vez la bandera de distintos vecinos, que siempre han sostenido este reclamo que en algún momento parecía que se había apagado y hoy vuelven a retomar el tema” y recordó que eso genera “orgullo” porque “entienden que cuando definimos problemas y objetivos comunes, ahí tiene que empezarse a fomentar la unidad y la fuerza, con los distintos matices y las diferencias de miradas, pero juntos para poder resolverlos”.

Al respecto, añadió que “esto que está pasando en Azul y en la región no es común, que los vecinos se pongan de acuerdo tan rápidamente en momento en donde pareciera que hay pelearse por solamente pensar diferente; acá hay objetivos comunes, acá hay una comunidad que se está organizando, que acaba de interpelar a sus concejales, a sus representantes votados en las elecciones para mantener en alto el reclamo”.

Sombra también convocó a “pensar qué se hace con el impuesto que Nación cobra a los combustibles y no llega ni a gobernadores ni a municipios”, una demanda que hace solo unos días los mandatarios provinciales expusieron en una cumbre. “Fijémonos los pliegos y cuáles son las condiciones que el actual jefe de Estado va a imponer a esas privadas para que lo que les vayamos a pagar en forma de peaje -o como sea la recaudación- sea en beneficio de toda una comunidad y no de empresas que no terminan cumpliendo ni con los pliegos y terminan cobrando el esfuerzo de los argentinos, pero seguimos luego reclamando, como ahora que después de 10 o 12 años estamos en la misma situación”.

Patricia Estanga, a cargo de la organización Estrellas Amarillas, que pinta un símbolo con esa forma y color en cada sitio donde se produjo un accidente de tránsito, pidió que “cada estrella amarilla que yace sobre la ruta 3, que presenta a nuestros muertos, que no sea en vano” y apostó a “convencerlos con el número frío de las estadísticas, que demuestre que es urgente e imperiosa la construcción de la autovía y su mantenimiento”.

Este lunes, en el marco de la conferencia de prensa, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, se refirió al tema y dijo que, “en una demostración más de la práctica de deserción que lleva adelante el Gobierno nacional, cerró Vialidad Nacional y nos preguntamos quién se va a hacer cargo” porque “ya vamos dos años sin repavimentación”.

“La provincia no lo puede hacer ni aunque quiera porque no tiene la competencia ni la jurisdicción. reclamamos al gobierno nacional que se haga cargo de sus responsabilidades. Nosotros no podemos ir a pavimentar la Ruta 3, es ilegal. Es obligación de Milei y tiene los fondos, que son los que nos recortó. Tiene la plata, no la usa para lo que corresponde”, agregó.

La lucha de los vecinos de la zona lleva varios y años y pasaron por varias promesas. Por caso, durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, Cambiemos, se anunció una serie de obras bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP), que implicaba unos 200 kilómetros entre San Miguel del Monte y Azul; otros 115 kilómetros entre Coronel Dorrego y Bahía Blanca y, finalmente, otros 300 kilómetros entre Azul y Coronel Dorrego. El esquema fracasó y solo se avanzó en un 2 por ciento pasados varios meses.

Ya en el gobierno del Frente de Todos, la obra para alcanzar la Autovía se sumó a la presentación del Presupuesto 2022, que fue rechazado por la oposición.

Como informó Buenos Aires/12, según datos del Instituto Argentina Grande, en 2022 el 54,9 por ciento de las rutas nacionales pavimentadas se encontraba en buen estado. En 2024, ese porcentaje cayó al 47,5 por ciento. Las rutas en mal estado crecieron del 23 por ciento al 29 por ciento y las regulares pasaron del 22,1 por ciento al 23,5 por ciento. En poco más de un año, cerca de un tercio de la red vial nacional quedó en condiciones deficientes.

El mismo informe señala que los gastos de capital en infraestructura cayeron un 82 por ciento en términos reales. Entre enero y mayo de 2025 se ejecutó un 75 por ciento menos de lo devengado en el mismo período de 2023. En ese año, el gasto fue de 10.321 millones de dólares; en 2024, se redujo a 2.437 millones. Para alcanzar los niveles del año anterior, faltarían 7.883 millones de dólares.