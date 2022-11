En línea con la contundente respuesta del ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach a las declaraciones de Patricia Bullrich en Rosario sobre el narcotráfico; el diputado provincial del Frente de Todos Leandro Busatto se sumó a las críticas. "Bullrich habla de 'narcoestado' con liviandad, sólo pensando en lo electoral y ocultando que algunos de los que hoy militan en el PRO e impulsan el frente de frentes (frente antiperonista) tienen responsabilidad en el crecimiento de la violencia que se observa desde 2012", aseguró

Para Busatto está claro que "la actual gestión no logró torcer el rumbo de la provincia en materia de seguridad, y he sido crítico de algunas de sus decisiones. Pero si no logramos un amplio acuerdo político, y no analizamos lo que pasó en la última década, no habrá solución posible".

Para el legislador peronista, Bullrich "habla como si no hubiera sido Ministra: los años más violentos fueron 2014, 2015, 2016, 2020 y 2018. En dos de ellos ejercía como Ministra. Desde el llano parece tener soluciones que no logró concretar como funcionaria. Y en su discurso no menciona hechos relevantes". Y enumeró que en Santa Fe "hubo un Jefe de Policía de la provincia detenido por sus vínculos con el narcotráfico, defendido por algunos dirigentes como un 'preso político'. Hubo un alto jefe policial que en realidad integraba una banda narco y jugaba la interna narco", dijo Busatto. Y aseguró que "hubo funcionarios que intervinieron una computadora sin autorización judicial. Un gobernador que vetó el 75% de una ley por presión de la policía. Pero Bullrich habla de 'narcoestado' hoy, en vísperas de un año electoral, no antes: la especulación no soluciona la problemática".

En un hilo de Twitter, Busatto dijo que "tenemos que encontrar soluciones entre todos y todas. Hay que ponerse a trabajar y convocar a todos los sectores. A fines de 2021 se volvió a convocar la Junta de Seguridad. Creo que eso hay que ampliarlo y convocar a la sociedad civil. Presentamos un proyecto en ese sentido". Y agregó que "no se puede abordar el problema sin una policía fuertemente equipada y preparada. Pero objetivamente hoy tenemos, en promedio, más policías que hace 20 años. Sin embargo la inseguridad ha crecido. Eso es algo que debe resolverse: pero sumar policías y patrulleros no resuelve todo".

El diputado aseguró que "hay que trabajar con esquemas locales. Darle participación a los municipios. No pueden estar ausentes en el diseño de la seguridad los intendentes de Rosario, Santa Fe y Santo Tomé. Y debe discutirse la posibilidad de que existan policías municipales", y añadió que "hay que mejorar el Ministerio Público de la Acusación. Pero de verdad, no discursivamente. Fortalecerlo con recursos, con autonomía. Y hay que decir que la Legislatura no ha ido en ese sentido. Siempre las reformas (que no acompañamos) fueron para quitarle autonomía al MPA", concluyó.