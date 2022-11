Todo lo que comienza tiene un final, y los festivales de cine no son la excepción. Diez días después del arranque de su 37° edición, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata comienza a bajar los carteles promocionales y a desarmar la estructura de metal que hizo las veces de túnel de ingreso para las alfombras rojas del Teatro Auditorium, principal sala para la exhibición de la Competencia Internacional. El jurado integrado por la actriz Dolores Fonzi, los realizadores Aleksandre Koberidze y Joseph Swanberg, el crítico y periodista Alberto Lechuga y la programadora y gestora cultutal Inge Stache deliberó sobre los doce títulos que integraron la sección competitiva central del encuentro y decidieron que la brasileña Saudade fez morada aqui dentro debía llevarse el premio Astor Piazzolla a la Mejor Película. En una decisión poco común, el largometraje de Haroldo Borges, sensible retrato de un adolescente de un pueblito de Bahía que comienza a quedarse ciego, también recibió una Mención Especial por el “trabajo de ensamble de la comunidad de la película”, según detallaron en el texto leído en la ceremonia de cierre y premiación, que tuvo lugar durante la noche del sábado 11 en la sala mayor del Auditorium.

El Premio Especial del Jurado de la Competencia Internacional recayó en Tres hermanos, del argentino Francisco J. Paparella, retrato de la áspera vida en un poblado patagónico ante las amenazas naturales y la dureza de los propios protagonistas. No fue el único premio a un film nacional: el cine argentino terminó acaparando gran parte de las estatuillas. Melisa Liebenthal y Ana García Blaya compartieron el premio a la Mejor Dirección por sus respectivas películas El rostro de la medusa y La uruguaya, mientras que el segundo largo de Lautaro García Candela, Cambio cambio, recibió la otra Mención Especial “para el prometedor equipo y elenco”. Finalmente, Andrew Bujalski, el cineasta estadounidense que estuvo de visita en la ciudad de los lobos marinos más famosos del país, se llevó a casa el galardón al Mejor Guion por There, There, mientras que la actriz Sonia Parada sostuvo sobre el escenario el premio a la Mejor Interpretación por su papel en Los de abajo, el film del boliviano Alejandro Quiroga.

En la Competencia Latinoamericana, en tanto, el cine local también estuvo de festejo. Trenque Lauquen, la película de largo aliento (más de cuatro horas) de Laura Citarella resultó ganadora del premio mayor en la sección largometrajes, por “la libertad de sus personajes, su juego formal y su punto de vista femenino”, según destacó el jurado integrado por el canadiense Brad Deane, la francesa Lili Hinstin y la argentina Constanza Novick. En esa misma sección, el film brasileño Mato seco en chamas, de Joana Pimenta y Adirley Queirós, ganó el Premio Especial del Jurado. La tercera competencia en importancia del festival, dedicada al cine local, concluyó con un premio al Mejor Largometraje para Sobre las nubes, de María Aparicio, una película que “hace de la austeridad y la falta de subrayados dos normas éticas y estéticas” y que tiene algo “de fábula navideña como hilo conductor que une a los personajes a la ciudad de Córdoba”, según escribió en estas mismas páginas el crítico Ezequiel Boetti. En tanto, Leandro Listorti recibió el galardón a la Mejor Dirección por Herbaria, ensayo cinematográfico que reúne la pasión por las colecciones de plantas y flores con la protección de los archivos fílmicos.

Trenque Lauquen

A pesar de su presupuesto acotado, uno de los principales enemigos de cualquier equipo de programación, la 37° edición del encuentro cinematográfico marplatense, la primera plenamente presencial desde 2019, ofreció una gran cantidad de títulos recientes en todas las secciones paralelas, además de varios focos y retrospectivas que incluyeron nombres como el de la japonesa Kinuyo Tanaka y la francesa Patricia Mazuy, quien viajó desde su país para acompañar las proyecciones. Una gran cantidad de actividades especiales –charlas, presentaciones y clases maestras–, que incluyeron la presencia del realizador John McTiernan, el director de clásicos del cine de acción como Duro de matar, llenaron el salón de eventos del Club Español, ubicado justo al lado del mítico Teatro Colón marplatense. Con muchas funciones agotadas y la presencia en las salas de un público muy joven, el Festival de Mar del Plata, dedicado este año a Leonardo Favio y dirigido por primera vez por Pablo Conde, deja un sabor dulce en la boca cinéfila, que siempre ansía más y más cine.

Sobre las nubes





Competencia Internacional

Mejor Película y Mención Especial: Saudade fez morada aqui dentro (Brasil), de Haroldo Borges.

Premio Especial del Jurado: Tres hermanos (Argentina), de Francisco J. Paparella.

Mejor Dirección: Ana García Blaya por La uruguaya (Argentina) y Melisa Liebenthal por El rostro de la medusa (Argentina).

Mejor Guion: There, There (Estados Unidos), de Andrew Bujalski.

Mejor Interpretación: Sonia Parada, por Los de abajo (Bolivia).

Mención Especial: Cambio cambio (Argentina), de Lautaro García Candela.

Competencia Latinoamericana

Mejor Largometraje: Trenque Lauquen (Argentina), de Laura Citarella.

Mejor Cortometraje: Anima (Cuba), de Manuel Mateo Gómez.

Premio Especial del Jurado: Mato seco en chamas (Brasil), de Joana Pimenta y Adirley Queirós.

Mención Especial del Jurado: El silencio de los niños (Costa Rica/Chile), de Sofía Quirós Ubeda, y Anhell69 (Colombia/Alemania/Francia/Rumania), de Theo Montoya.

Competencia Argentina

Mejor Largometraje: Sobre las nubes, de Maria Aparicio.

Mejor Cortometraje: Carne de Dios, de Patricio Plaza.

Mejor Dirección: Leandro Listorti, por Herbaria.