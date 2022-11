“Creo que siempre quise escribir. A los 12 años hacía poesías muy cursis, que dedicaba a los integrantes de una boysband llamada Take That. Todavía tengo ese cuadernillo, es el primer registro de mis creaciones literarias. No vengo de una familia de intelectuales. Mi papá y mamá son laburantes pobres que vinieron de Paraguay. Pero mi abuela era de contar historias a la hora de dormir. Todas historias de terror. Si no era sobre seres y leyendas de la mitología guaraní, eran de la biblia y ambas me daban pesadillas”, relata Mariela Coronel Silva -lectora empedernida, cinéfila y hacedora de cuadernos artesanales-, que se encuentra próxima a presentar Cornish Rex.

Publicado por Astronauta Ruso –un flamante proyecto editorial oriundo de Hurlingham-, este libro reúne una docena de relatos que se reparten entre un realismo asombroso y cierto costumbrismo perturbador, que tienen como tema recurrente los vínculos familiares.

Sin embargo, pese a que la memoria y los afectos cercanos sean las coordenadas que atraviesan la propuesta, la autora separa la realidad circundante de lo meramente ficcional, dos dimensiones que suelen confundirse. “Mis recuerdos no son reales en su totalidad, tienen mucha manipulación. Son completamente selectivos y editables. Los uso como disparadores en muchas historias. Después se mueven solos hasta terminar en cuento. También uso la memoria para los detalles y objetos. Para mí, la memoria es la que se mete en el recuerdo para que pueda salir de mi cabeza y explotar en el papel. Los recuerdos no siempre son propios y la realidad tiene que ser parte de lo que escribo, pero tampoco hago bioficción”.

En esta serie de textos se mezclan salidas al cine, velatorios inoportunos, encuentros clandestinos y charlas en la vereda. Situaciones cotidianas, aparentemente pequeñas, narradas desde una perspectiva sumamente personal, que las interpela y desautomatiza.

“Una de las primeras cosas que aprendí cuando arranqué a escribir, es que casi cualquier cosa, por más simple que parezca, puede ser el punto de partida de una buena historia”, afirma la autora.

Con respecto a las sensaciones que le genera la primera publicación de un libro de cuentos, confiesa: “Estoy en un estado casi ausente. Un poco como en esos sueños en los que sabés que estás soñando. Son todas las sensaciones cliché, si se quiere. Tengo mucha alegría, pero el vértigo de que esté sucediendo me deja más callada de lo común. Estoy ansiosa por ver el libro en las librerías".

Cornish Rex se presenta el próximo viernes 18 de noviembre a las 20 en El Tipoográfico, un Espacio Cultural ubicado en Avenida San Juan 3246, de la Ciudad de Buenos Aires. El evento contará además con la participación de los escritores Isaac Castro y Gabi Luzzi. También habrá una feria editorial y música en vivo con el dúo Laguna. La entrada es libre y gratuita.