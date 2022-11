El kirchnerismo toma impulso en Santa Fe con el viento de cola que lo empuja por la posible candidatura a presidenta de Cristina Kirchner. No lo dijo taxativamente pero ¿cómo debe interpretarse su “haré lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría”? Más allá de las posibilidades reales, las encuestas, las alianzas y los rechazos, la mística de “los años felices” se echó a rodar. En la provincia el diputado Marcos Cleri sabe que tiene que mostrarse como un peronista más amplio y por eso busca a la diputada Alejandra Obeid como compañera de fórmula para el 2023. Es mujer, es del norte y es hija del exgobernador Jorge Obeid. Cierra por todos lados. Tampoco lo enfrenta directamente al gobernador Omar Perotti y a su precandidato oficial Roberto Mirabella. Sabe que ese es el eje ordenador de las posibilidades peronistas en este territorio.

Si la disputa a gobernador es sin el senador nacional Marcelo Lewandowski, el diputado de La Cámpora se tiene fe ante Leandro Busatto, el propio Mirabella y Eduardo Toniolli. Salvo el delfín del gobernador, el resto no la tiene fácil para afrontar una campaña de muchos ceros que logre llegar a los rincones más recónditos de esta vasta provincia. Estas últimas horas las fotos del diputado Mirabella en el casamiento del periodista Alejandro Fantino no pasaron desapercibidas. Que se sepa, no son antiguos amigos. Pero el relator siempre estuvo cerca del perottismo.

Si Cleri disputa en la provincia ya no podrá integrar la lista de candidatos a diputados nacionales que siempre se ordena desde Buenos Aires. Por eso empezó a caminar el territorio la directora nacional de Migraciones Florencia Carignano que demostró su carácter y estilo en los momentos más duros de gestión de la pandemia. “En un momento había que cerrar las fronteras del país y nadie sabía cómo hacerlo porque no había sucedido en décadas”, aseguró esta semana en un reportaje en Radio Si98.9, como para que quede claro quién es y lo que es capaz de enfrentar. También fue la encargada de desmentir estos días al propio expresidente Mauricio Macri respecto a los jóvenes que “se van todo el tiempo del país”. El expresidente “miente, en su gobierno se iban en promedio 50 jóvenes por día del país; hoy ese promedio es de 18”, contestó Carignano con las planillas en la mano.

La nueva centralidad de Cristina Kirchner pone en valor también las acciones de la actual directora del Banco Argentino de Desarrollo (BICE) y exsenadora nacional María de los Ángeles Sacnun, que es de las dirigentes con más estrecha relación con la vicepresidenta y del reducido grupo que se reunía en la casa de Juncal y Uruguay.

Esta semana Cleri fue el único peronista que asistió a las jornadas que convocó la oposición en el Concejo Municipal para ver dónde queda Rosario a la hora de distribuir las partidas presupuestarias provinciales y nacionales. Si bien la reunión tenía más que nada el objetivo de lograr una nutrida foto opositora de cara al 2023 y sumar al remiso socialismo a la imagen, los dirigentes se encontraron no sólo con la sorpresa de la presencia del diputado nacional del Frente de Todos, sino con sus argumentos políticos contrapuestos a varios de los reclamos por más fondos, principalmente para seguridad.

Cleri recordó que solo 7 diputados nacionales de los 19 que tiene Santa Fe votaron para que los jueces paguen Ganancias. “Los otros 12 le dieron la espalda a Rosario”, disparó el diputado peronista y recordó que de esa recaudación se iba a destinar un 30 por ciento para fondos de infraestructura en seguridad para la ciudad. De hecho calculó que Rosario perdió así unos “22 mil millones de pesos al año” cuando por otro lado en ese mismo encuentro se reclamó elevar a 12 mil millones de pesos los Fondos del Conurbano que se encuentran congelados desde la década del ‘90. Hasta el momento, nadie contrarrestó los datos del diputado nacional del oficialismo.

El comunicado oficial de la actividad reseño que el Frente Progresista y Juntos por el Cambio acordaron una serie de propuestas "para defender a Rosario ante la sanción de los presupuestos nacional y provincial" e impulsar medidas de alivio que "para la actual crisis de inseguridad de la que son víctimas cada vez más habitantes de la ciudad".

Mientras tanto, el diputado provincial y precandidato a gobernador del radicalismo Maximiliano Pullaro cree que una foto con dos policías de Miami y reuniones con sospechosos agentes de la DEA en los Estados Unidos, pueden hacerle olvidar a los santafesinos y santafesinas que durante cuatro largos años él fue el ministro de Seguridad de Santa Fe. Y que, como también lo expuso en Rosario la exministra Patricia Bullrich, sus gestiones fueron "exitosas" en un área donde nunca hay éxitos.

También el gobernador Perotti y el intendente Pablo Javkin estuvieron en Estados Unidos por "actividades académicas" en Yale. Viajaron, como otras veces, financiados por la RAP. La Red de Acción Política que se proclama apartidaria pero que siempre tiene que aclarar que no es ni una logia ni una secta, aunque les pide a sus miembros (unos 32 políticos santafesinos están suscriptos a sus beneficios) estrictos contratos de confidencialidad.

"Pensando bien, esto es como cuando los laboratorios llevan a los médicos al Caribe con todo pago. No les dicen qué tienen que recetar pero....", interpretó para este periodista un viejo dirigente político local. O como dijo el escritor inglés Oscar Wilde: "No hay cenas gratis".