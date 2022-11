En la galería Pasaje 865 se exhibe la muestra grupal “Cuatro viajes”, en la que Jorge Pietra, Cristina Caronni, Mushu y Outsider, expanden los sentidos del viaje en términos literales y metafóricos. Página 12 visitó al exposición junto a los dos primeros artistas.

Jorge Pietra muestra pinturas y una escultura. “Esta escultura -cuenta el artista- es un episodio del Martín Fierro, completamente racista: cuando Fierro, borracho, después de burlarse e insultar a una pareja de negros, mata al hombre en un duelo a cuchillo. La obra forma parte de la serie que hice durante la pandemia, donde algunas son más lúdicas y otras, como ésta, son más conceptuales y dramáticas”.

En el caso de las pinturas, Pietra presenta escenas entre lo onírico y lo fantástico, donde los espacios se multiplican, de modo que lo sucesivo se vuelve simultáneo. En una de esas escenas muestra una suerte de galería de arte inundada (de colores) y una instalación (ver imagen). Allí un ciego -con anteojos negros y bastón blanco- hace una visita guiada y explica las obras. “Otro de los cuadros -dice Pietra- es el árbol de la vida, desde mi punto de vista imaginativo. Aunque las obras tienen sus fechas, yo sigo trabajando las obras. Por ejemplo, en esta obra fechada en 2015, la última pincelada la di hace poco”.

Por su parte Cristina Caronni presenta pinturas, dibujos y una escultura. Un conjunto que reúne mitologías y transformaciones varias. La primera de sus obras con la que el visitante se encuentra al entrar en la galería es un políptico de 4 piezas, que introduce uno de los núcleos de sentido de su trabajo: “Convocando a la abundancia” (160 x 160, acrílico sobre tela de 2022).

La artista lo explica: “Yo siempre dibujé y expuse, aunque circunscripta a la relación arquitecta-artista. Había estudiado pintura y dibujo con Gorriarena y con Nigro. Pero fui inconstante. En la pandemia me concentré e hice esta obra que surgió casi como una serie. Lo que busco con la obra es una convocatoria a la abundancia. Uso el dorado, el oro, y pienso que eso un acto de psicomagia mediante el cual me remito al valor del oro. La escultura/objeto comenzó cuando empecé a pintar telgopor. La escultura tiene una estructura de madera, está pintada de dorado, y tiene palitos incrustados, de esos que están en los individuales chinos. La pieza está sujeta por tanzas, para que “flote” en el espacio. En el piso hay un espejo que refleja la parte inferior de la obra, que también está trabajada como si fuera un organismo que se va transformando. Lo pienso como un monstruo que destruye algo oscuro para transformarlo en oro. Tanto esta escultura como las pinturas y dibujos las realizo con esa intención: les voy buscando sentidos, interpretaciones literarias. La pinturas están hechas en base a un polvo de bronce. Son procesos inconscientes, sin intención".

"Hay una relación entre las pinturas y la escultura: es lo que hay en mi cabeza. De alguna manera las obras son transformaciones de cosas que uno vio y vivió. Pienso por ejemplo en la arquitectura dorada de los increíbles templos que vimos con Jorge en el sudeste asiático, especialmente en Birmania y Tailandia”.

Y Pietra acota: “Hemos estado en templos en Birmania, muy tradicionales, donde por ejemplo, en uno de ellos hay un buda antiquísimo, donde sólo pueden entrar los hombres para hacer plegarias. Y también se exhibían muchas cajas vidriadas con dinero y donaciones. Hay una especie puesta en escena de la abundancia. Y el oro está relacionado con la luz, con la pureza. En fin, es un mineral que se toma su tiempo para formarse. Y todo eso está llevado metafóricamente a la espiritualidad.”

“Vi esos templos -aclara C.C.- y dije: ‘¡Quiero esto!’. Pienso también en las alhajas de oro que me regalaba mi abuela. Y con todo eso en mente, durante la pandemia me enfoqué: para eso me sirvió el encierro. Y en cuanto a la convocatoria de la abundancia, al poco tiempo de empezar con esta serie, una tía con la que no tenía la mejor relación, al morir me dejó la mitad de su departamento".

Por su parte, Mushu exhibe un grupo de pinturas gestuales, muy expresivas y expansivas. Ella además se dedica al cine. En el video "4 viajes" que se exhibe en la sala, se reúnen los cuatro: hay registros de Cristina Caronni, performances, un diario en video de los recorridos acuáticos por el sudeste asiático, que funciona como un travelling cinematográfico, en el que la cámara se desliza mostrando la vida cotidiana flotante (en barcazas) y de pronto aparecen los templos en una sucesión y monumentalidad sorprendentes.

Otro de los capítulos del video es una interpretación animada de la pinturas de Pietra según Mushu, que se introduce en cada uno de los espacios que proponen las obras en un continuo que los fusiona y transforma aprovechando la lógica interna de cada pintura. Y la música pertenece a Outsider, el cuarto integrante del cuarteto viajero.

* En la galería Pasaje 865, Humberto Primo 865, de lunes a jueves, de 14.30 a 18.30, hasta el 2 de diciembre.