Rodolfo "Vasco" Arruabarrena bromeó en la previa del amistoso que su Emiratos Árabes Unidos jugará ante la Argentina este miércoles y dijo que les advirtió a sus jugadores que cuiden a Lionel Messi, por la cercanía con el inicio de Mundial de Qatar.



"Sabemos lo que es Messi y lo que representa para todo el mundo. Así que les dije a mis jugadores: 'Ojo con tocarlo, porque después no puedo entrar a la Argentina'", ironizó el entrenador en diálogo con La Nación.

El Vasco afirmó que el partido que se estará jugando desde las 12:30 en Abu Dhabi será un desafío "histórico" para su plantel. "Ellos saben que es un partido histórico para Emiratos, que los va a ver todo el mundo. Nosotros queremos mejorar lo que hicimos en este tiempo y no quedarnos en una meseta. Queremos estar a la altura y ser competitivos. Veremos si lo logramos o no", especificó.

La selección de EAU estuvo cerca de clasificar a la cita mundialista luego de finalizar tercera en su grupo de Eliminatorias, por detrás de Irán y Corea del Sur. El podio le permitió ir a un repechaje contra Australia -la tercera de la otra zona clasificatoria- donde cayó por 2 a 1. Finalmente los oceánicos se metieron en Qatar al vencer por penales a Perú en otro repechaje.

Emiratos jugó un Mundial en su historia, el de 1990. Allí perdió sus tres partidos en un grupo verdaderamente complicado: 2 a 0 con la emblemática Colombia del Pibe Valderrama, 5 a 1 con Alemania, luego campeona, y 4 a 1 con otro elenco picante, la Yugoslavia de Stojkovic, Prosinecki y Pancev.

"Yo creo que los jugadores, como decía Bilardo, van a estar atentos para acercarse a Messi para manguearle la camiseta y a cualquier otro jugador. Porque el fútbol argentino está muy bien visto. Ojalá salga un buen partido y que a Argentina le sirva como preparación", añadió Arruabarrena.

Por último, el exdefensor de Boca, Rosario Central y Tigre se refirió al curioso pedido de sus hijos en torno a la marca del capitán argentino: "Mis hijos son fanáticos de la Selección Argentina y de Messi. Y me están rompiendo las pelotas con que no toquemos a Messi. No lo toques , insisten. Me llaman seguido porque están obsesionados".