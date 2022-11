En medio de las internas al interior del Frente de Todos, la senadora nacional Juliana Di Tullio aseguró que está convencida de que Cristina Kirchner será candidata en 2023 y volvió a apuntar a Alberto Fernández, al sumarse al reclamo de Máximo Kirchner y Sergio Massa para que convoque a una mesa política que brinde un marco institucional de debate palpitando el último año de Gobierno antes de las elecciones presidenciales del 2023.



El planteo ya lleva varias semanas, aunque este domingo el diputado Kirchner insistió en el planteo: si bien se autoexcluyó de esta iniciativa, comentó que deben estar presentes todos los partidos y organizaciones sociales que integran la coalición.

En esta misma dirección se expresó este miércoles Di Tullio. La senadora consideró que no contar con este espacio es un “error político” y aseguró que si todavía no se materializó es porque al presidente Alberto Fernández “no le interesa”.

El pedido de una mesa política

Consultada por el tema, Di Tullio comentó que tiene en claro que “la presidencia es la última palabra, donde se toman las decisiones políticas”, y comparó la situación actual con la vivida durante el Gobierno de Cristina Kirchner: “Estábamos acostumbrados a discutir todo con Cristina. Por suerte siempre tenía razón. Pero dábamos las discusiones. Y no son fáciles las discusiones con Cristina. Hay que estudiar una bocha”.

Luego, añadió: “La falta de ese ámbito en un gobierno de coalición es un error político por parte del presidente. Así lo veo yo. Hace tres años que gobernamos y me llamó una vez para escucharme. Esa mesa no se arma porque no hay interés de que se arme. No puedo insistir más”.

En la misma dirección que Máximo, Di Tullio aseguró que nunca estuvo en esa mesa ni pretende estarlo. Y aclaró: “Yo no hablo mal del Presidente. No la careteo. Tengo lecturas que son públicas. No somos el macrismo que se carpetea. Lo decimos públicamente”.

Di Tullio: “Estoy segura de que Cristina va a ser candidata”

Vinculado a este tema, Di Tullio aseguró que, sin mesa política de por medio, las críticas que se hacen al Gobierno son de carácter público. Sin embargo, negó que estos cuestionamientos tengan un carácter de reproche o enojo: “Yo no le revoleo nada al Presidente”.

“A veces compañeros me dicen que le pego. Todo lo contrario. Lo único que dije es que me gustaría saber, más allá de que estoy segura de que Cristina va a ser candidata y lo espero, por qué quiere ser candidato”, aclaró la senadora.

Y finalizó: “Porque es el único que se ha expresado en ese sentido. Yo no soy censora de ningún candidato. Es legítimo que lo exprese. No se me ocurre decir que no puede ser candidato. Lo único que quiero saber es para qué quiere serlo”.