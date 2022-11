Bad Bunny logró hacer historia en los Grammy con "Un Verano Sin Ti", el primer disco cantado totalmente en español que compite en la categoría “Álbum del año”, inaugurada en 1959. Los premios serán entregados el próximo 5 de febrero de 2023.

En la historia de los Grammy, otros artistas latinos como José Feliciano, Antônio Carlos Jobim, João Gilberto y Carlos Santana llegaron a ser nominados a “Álbum del año”, pero el puertorriqueño, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, es el primero que lo consigue con un disco cantado en su totalidad en español.

Comparte la nómina con ABBA por "Voyage", con Adele por "30", con Mary J. Blige por “Good Morning Gorgeous”, con Brandi Carlile por “In These Silent Days”; con Coldplay por “Music of the Spheres”, con Kendrick Lamar por “Mr. Morale & the Big Steppers”, con Lizzo por “Special”, con Harry Styles por “Harry’s House” y con Beyoncé por “Renaissance”.

Además de su nominación a “Álbum del año”, Bad Bunny obtuvo nominaciones en las categorías de “Mejor interpretación pop solista” y “Mejor álbum de música urbana”.

Durante su trayectoria, Bad Bunny ha sido nominado previamente a seis premios Grammy, y ganó dos de ellos. En 2021 ganó el galardón por mejor álbum de música urbana por “El Último Tour del Mundo”, y en 2020 el de mejor álbum de pop latino o urbano por “Yhlqmdlg”.

Grammy 2023: los artistas que recibieron más nominaciones

La cantante estadounidense Beyoncé protagonizará la premiación con nueve nominaciones debido a su aclamado disco "Renaissance" y la canción "Break my soul". Entre ellas, "Álbum del Año", "Canción del Año", "Grabación del Año" y "Mejor Grabación Electrónica".

En tanto, el rapero Kendrick Lamar es el siguiente artista más nominado con ocho ternas; y Adele y Brandi Carlile empatadas en tercer lugar con siete cada una. Por otro lado, Mary J. Blige, DJ Khaled, Future, el productor “The-Dream”, Randy Merrill y Harry Styles son los siguientes con seis menciones cada uno.

Asimismo, las nominaciones presentadas durante esta jornada llevaron a Beyoncé empatar con su esposo, Jay-Z, como los artistas con más nominaciones de la historia de los Grammy, con 88 cada uno.