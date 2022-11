"Nadie se atreve a decir nada, han transformado a los jugadores de fútbol en dóciles ovejas de un rebaño que el poder maneja a su antojo, eso me tiene sinceramente asombrado y con una falta de interés, que no me asombra porque me conozco, pero me da mucha bronca", manifestó el reconocido expreparador físico de Diego Maradona, Fernando Signorini, sobre las condiciones en que llegan los seleccionados al Mundial de Qatar.



Además, a casi cuatro días del comienzo oficial del torneo, el "Profe" criticó la organización del evento por las 6500 víctimas fatales (según una investigación del diario británico The Guardian) que dejó la construcción acelerada de los estadios y la cantidad de lesionados que hay en todos los planteles debido al apretado calendario deportivo.

"Esto es un mamarracho y un disparate, para hacer este tipo de cosas se necesitan tipos tan insensibles como los que están en la cabeza de la FIFA", apuntó en AM750.

"La nostalgia es un resorte tramposo, yo me quiero alejar de ella, pero, pensando casualmente en Diego, me pregunto qué hubiera dicho él en este Mundial, ya que por mucho menos fue capaz de levantar la voz contra la perversidad del poder", reflexionó Signorini.

En ese contexto, recordó el intento del astro argentino por crear un sindicato de futbolistas que los protegiera de las decisiones de la FIFA de (João ) Havelange y (Joseph) Blatter: "Cómo puede ser que los jugadores no hayan desarrollado una especie de sindicato a nivel mundial como quería Diego para defenderse de estos abusos que ponen en riesgo su rendimiento y su salud", señaló.

Y agregó: "El poder antes despreciaba a los jugadores de fútbol y no los tenía en cuenta, pero a uno, a ese negrito villero de Fiorito, se le ocurrió alzar la voz e ir con los tapones de punta contra el poder. Y ahí levantaron la guardia".

Además, Signorini se lamentó por la falta de compromiso de los planteles de todo el mundo, que, incluso con quejas a la Federación del Fútbol, se presentaron igual al Mundial: "Las medidas tomadas a medias no sirven, si no estás de acuerdo no vayas y se acabó. Hubiera sido fantastico que la delegación Argentina dijera 'en estas condiciones no jugamos'. Hubiera sentado un precedente fantástico y mucho más útil para el fútbol que ganar un Mundial".

Por último, concluyó: "Hoy el miedo maneja a la sociedad. Hay que tener miedo a todo, a perder el trabajo, a la imagen, a la violencia, a la inseguridad al futuro y, por eso lo manejan cada vez con más facilidad y van a terminar siendo pobres tipos con mucho dinero y eso es, cuanto menos, perverso".