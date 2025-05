De cara a lo que será su participación en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, Franco Colapinto analizó las características del circuito y las diferencias entre el auto de Alpine y el que manejaba en Williams. "Tengo un alerón medio viejo", dijo el pilarense de 21 años.

"Me gustan los circuitos callejeros. Mónaco es un circuito muy de alta confianza, necesitás estar muy fino, muy al límite, muy preciso. Yo todavía no tengo esa confianza con el auto, pero que va a ir llegando de a poco", dijo Colapinto con respecto a la pista. Efectivamente, la de Mónaco es una pista muy estrecha en la que los adelamientos son muy complicados debido a lo angosto de las calles, lo que obliga a los corredores a sacar a relucir su precisión milimétrica.

"Es importante tener una buena salida, con el DRS abierto, la única vez que es necesario utilizarlo en el circuito", aseguró cuando le tocó subirse al simulador de Alpine.







Pero más allá de eso, el argentino se mostró confiado en seguir mejorando: "Después de lo que fue Baku el año pasado, que con Mónaco son las pistas más difíciles del año, estoy seguro de que me voy a poder adaptar. Pero obvio que hay que ir de a poco".



El auto de Alpine y el de Williams

"Tengo un alerón medio viejo, pero creo que vamos a poder hacer un buen trabajo. El auto va bien en curvas rápidas, le cuesta más en curvas lentas", advirtió. La pista de Mónaco tiene muchas curvas muy cerradas que hay que tomar a baja velocidad. El propio Colapinto, mientras probaba el simulador, calificó a una de ellas como "la curva más lenta de toda la temporada".

"Creo que vamos a adaptar el auto para priorizar lo lento, nos cuesta mucho traccionar, salir de las curvas es un poco complicado", anticipó el pilarense de cara a la carrera de este domingo.

"En las prácticas libres (de Imola) me costaba llegar al límite de velocidad, es un auto duro, es difícil de sentir lo que hace el auto. El de Williams era un auto muy blando. Se sentía mucho el movimiento de atrás, en este al ser tan rígido y duro, no. Al no estar acostumbrado al auto no tengo la sensibilidad todavía".

¿Cuándo corre Colapinto en el GP de Mónaco de Fórmula 1?

Luego de lo que fue su regreso a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Emilia-Romaña en Imola, de la mano de Alpine, este fin de semana Franco Colapinto volverá a salir a la pista. En este caso lo hará en el Gran Premio de Mónaco. La agenda con horarios.

Viernes 23 de mayo

08:30 | Práctica libre 1

12:00 | Práctica libre 2

Sábado 24 de mayo

07:30 | Práctica libre 3

11:00 | Clasificación

Domingo 25 de mayo

10:00 | Carrera

