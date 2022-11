En las efemérides del 17 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1902. Nace Azucena Maizani

Nace Azucena Maizani. La Ñata Gaucha (apodo que le puso Libertad Lamarque por cantar vestida de gaucho) fue una de las grandes voces femeninas del tango. Además, fue compositora y apareció en ¡Tango!, la primera película sonora argentina. Gozó de popularidad desde los años 20 junto a Rosita Quiroga y Ada Falcón. Murió en 1970.

1942. Nace Martin Scorsese

En Nueva York nace Martin Scorsese. Uno de los renovadores del cine norteamericano de los años 70, con clásicos como Mean Streets y Taxi Driver, que cimentaron su larga asociación con Robert De Niro. Dirgió, entre otras películas posteriores, Toro salvaje, El rey de la comedia, La última tentación de Cristo, Buenos muchachos, Los infiltrados (por la que ganó un Oscar que ya parecía imposible) y El Irlandés.



1959. Muere Heitor Villa-Lobos

Fallece uno de los compositores más innovadores de América Latina, el brasileño Heitor Villa-Lobos, a los 72 años. Nació y murió en Río de Janeiro. En su producción destacan las Bachianas Brasileiras, el concierto para armónica, doce sinfonías, cinco conciertos para piano y la serie de choros que compuso para diversos instrumentos.



1972. El regreso de Perón

Diecisiete años después del golpe militar que lo derrocó, Juan Perón vuelve a la Argentina. El ex presidente aborda un vuelo charter en Roma y llega un lluvioso viernes a Ezeiza. Es la culminación del “Luche y vuelve” organizado por el peronismo contra la dictadura de Lanusse, que había proclamado que Perón no venía al país “porque no le da el cuero”. El General se queda un mes en una casa de Gaspar Campos 1065, a pocas cuadras de la Quinta de Olivos y mantiene reuniones políticas, incluso con Ricardo Balbín, líder de la UCR y enconado adversario suyo en el pasado. Antes de volver a Europa, bendice la candidatura presidencial de Héctor Cámpora. El 17 de noviembre queda como Día de la Militancia para los peronistas.



1982. La trágica muerte de Duk Koo Kim

El boxeador surcoreano Duk Koo Kim fallece en Las Vegas, debido a la conmoción cerebral causada en la pelea del 13 de noviembre contra Ray Boom Boom Mancini en Las Vegas. Mancini defiende con éxito su título de campeón mundial de los ligeros y noquea a su rival en el 14º round. Duk no recuperó la conciencia: tenía un hematoma subtural y no pudo recuperarse. La tragedia continuó con los suicidios de su madre y el árbitro de la pelea. A partir de entonces, dejaron de hacerse combates de box a 15 rounds.

2013. Fallece Doris Lessing

Muere Doris Lessing. La escritora británica tenía 94 años y había recibido el Nobel en 2007. Autora de títulos como El cuaderno dorado, Memorias de una superviviente, Las cárceles elegidas y El quinto hijo, ha sido considerada una de las grandes autoras feministas.



2014. Muere Omar Chabán

A los 62 años fallece Omar Chabán. Fue uno de los personajes de la escena cultural en la primavera democrática de los 80, con emprendimientos como el Café Einstein y Cemento. Además de empresario, tuvo su veta de artista plástico y actor. A mediados de 2004 comenzó a gerenciar un boliche en la zona de Plaza Miserere: República de Cromañón. El 30 de diciembre de ese año, mientras actuaba la banda Callejeros, una bengala generó un incendio. Murieron 194 personas. En 2009 fue condenado a 20 años de prisión por su responsabilidad en el siniestro. La Cámara de Casación la redujo a 10 años y 9 meses en 2012. Contrajo cáncer y se le dio prisión domiciliaria hasta su muerte.

2019. El primer contagio humano de coronavirus

Un hombre chino de 55 años, residente en la provincia de Hubei es la primera persona en tener síntomas de coronavirus. Para los investigadores que siguen el desarrollo de la pandemia, se trata del primer caso de un contagio de Covid-19 en un ser humano.

Además, es el Día Internacional del Cáncer de Pulmón.