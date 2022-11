El correctivo que aprobó ayer el cuerpo parlamentario jujeño en la sesión ordinaria N° 11 contra el diputado José Marcelo Nasif es por una cuestión de privilegio planteada por el diputado provincial Omar Toro, del bloque Primero Jujuy, espacio político del vicegobernador Carlos Haquim.

En octubre de 2019 Nasif había sido apartado del bloque Primero Jujuy, que integra el oficialismo Cambia Jujuy. El apartamiento fue decidido hasta que se resuelva la causa judicial por la denuncia de un ex empleado, que acusó al legislador de pedirle la mitad del sueldo para sostener el espacio político.

Pero no fue por esa causa ni por las acusaciones de acoso sexual que pesan contra Nasif que se decidió su suspensión, sino que fue por insultar a su otrora jefe político en la 10° sesión, en la que anunció que iba a promover "un juicio político al vicegobernador por inhabilidad moral" y había dicho que es "una vergüenza" que acompañe al gobernador Gerardo Morales. Nasif también denunció penalmente a Haquim acusándolo de ser el jefe de una asociación ilícita.

Sus dichos fueron respondidos por el diputado Toro, que planteó una cuestión de privilegio fundándose en el artículo 183 del reglamento interno de la Legislatura, que establece que “son absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia la Cámara y sus miembros”. Este fue el dictamen que trabajaron en la Comisión de Asuntos Institucionales que dio pie a la sanción de suspensión por 60 días, sin goce de haberes, aprobada ayer.

Nasif, que ahora tiene un unibloque que también responde al oficialismo provincial, no estuvo presente en el recinto. El dictamen que proponía la suspensión no fue publicado en el sistema de la Legislatura provincial, solo figura en el orden del día como planteo de cuestión de privilegio realizado el 26 de octubre pasado. Fuentes parlamentarias indicaron que el dictamen, con la firma de "varios legisladores", tenía en cuenta que el diputado no rectificó lo expresado en el recinto contra el vicegobernador.

En la sesión de ayer el presidente de Asuntos institucionales, Ramiro Tizón, expuso que Nasif fue citado a la comisión para que ejerciera su derecho a defensa. “Presentó un documento de una sentencia judicial” de sobreseimiento en una causa por abuso sexual pero que no está firme, indicó. "Esto no quita que no nos debamos respeto entre los pares y hacia el presidente de la Legislatura. Cuando esto se hace, se falta el respeto a todo el pueblo. La convivencia tiene que ser en un marco de respeto”, agregó.

Denuncias penales

El diputado Marcelo Nasif fue denunciado por dos mujeres por abuso sexual. Las abogadas Claudia González y Natacha Freijo las patrocinan a ambas, una de las denuncias cuenta con una sentencia de sobreseimiento, pero está apelada ante el Superior Tribunal de Justicia, y la otra recién empieza a ser investigada.

En la anterior sesión ordinaria ingresaron tres notas dirigidas a la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, una de representantes de distintas organizaciones; otra de Freijo y González, adjuntando copia de la denuncia penal en contra de Nasif por un nuevo hecho de abuso sexual en el ámbito laboral, y la última, de Freijo, comunicando la continuidad del trámite de las denuncias formuladas en contra del legislador.

Esas notas fueron las que respondió Nasif en el recinto: dijo que “son falsas”, adujo que “tienen un fin político". "El problema no es la denunciante, hay una estructura mafiosa política que viene haciéndome denuncias y he sido sobreseído”, expresó en referencia a la sentencia que no está firme, porque fue apelada.

“Voy a promover un juicio político al vicegobernador por inhabilidad moral, porque ese hombre no puede representar más y es una vergüenza que lo acompañe a Gerardo Morales, un hombre de la talla estatura y calidad y moralidad que sí tiene”, expresó entonces.

Sabor a poco

La abogada Claudia González valoró la suspensión a Nasif como una medida necesaria de saneamiento del propio sistema político. “Creo que es necesario que la propia Cámara de Diputados de la provincia ejerza la facultad disciplinatoria que tiene para encausar la función de sus miembros. Para que se ponga en valor esta situación frente a la sociedad, que no todo vale, que no todo está permitido y que los diputados son representantes del pueblo y que no pueden usarla para cuestiones personales”, sostuvo.

Además de las expresiones que Nasif volcó en contra del vicegobernador en la anterior seisón, ya antes lo había denunciado penalmente acusándolo de ser el jefe de una asociación ilícita, y también denunció a la propia González, pero en su caso la acusación fue desestimada in limine. La abogada destacó que ante las acusaciones en su contra, Nasif hace contradenuncias, así como denunció a Haquim, “imputando asociación ilícita, sin prueba, aportando audios ilegítimos, prueba endeble", también la denunció a ella y le provocó una afectación personal y profesional. "El mensaje a la sociedad era que a un diputado no se puede denunciar”, sostuvo.

“Con tal de defenderse (Nasif) no mide los agravios y por ese lado veo bien la suspensión; pero por otro lado en lo personal veo que el diputado no es una persona que pueda integrar la Cámara de Diputados”, sostuvo la abogada. En este sentido recordó que las denuncias por abuso son las últimas, ya que tiene denuncias anteriores por haberse quedado con dinero de personal contratado.

“Si pensamos que las denuncias de Nasif se remontan a muchos años atrás y hay verdaderas inconductas morales reconocidas por él, hoy pensar que la sanción es 60 días, inclusive menor a la que aplicó la Cámara a otra diputada por circunstancias leves, sin probar", entonces esta sanción "nos deja un sabor a poco”, aseguró González.

Así también subrayó que en “el caso de Nasif de quedarse con parte del sueldo del personal, un fiscal penal entendió que no había delito. Mientras que por la simple sospecha del caso de dirigentes de organizaciones sociales que nuclean a beneficiarios de planes nacionales están denunciados supuestamente por el fiscal Diego Funes. Para unos se encuadra delito y para otros no. Bienvenida sea la sanción y ojalá sirva para que Nasif cese en sus actitudes violentas”, añadió.

La abogada dejó un mensaje para las mujeres y víctimas de violencia: "deben saber que deben recurrir a un abogado que las defienda", y que debe existir "una justicia independiente que restablezca los derechos que fueron vulnerados por el violento”.