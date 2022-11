Si bien no dejó de ser inesperada la decisión de Gabriel Heinze de prescindir de Juan Manuel García para la próxima temporada, en el parque Independencia la mayor sorpresa fue la determinación del nuevo técnico rojinegro de no disponer Cristian Lema para el año que viene. El zaguero central no renovó contrato por disposición de Heinze y se irá a Lanús. Para su reemplazo la dirigencia, a su vez, avanzó en acuerdo con el paraguayo José Canale para volver al club después de un año. Sigue la incertidumbre en el puesto de arquero con dudas sobre la permanencia de Lautaro Morales y Ramiro Macagno.

García y Lema fueron dos jugadores importantes en el equipo que viene de lograr la clasificación a Copa Sudamericana. Pero ninguno vestirá la rojinegra el año que viene. Lo de García se anunció el lunes, lo de Lema se definió ayer. Heinze decidió no disponer de Lema para el equipo del 2023 y por eso el club no le ofreció renovar contrato. El zaguero central tenía toda la intención de permanecer en el parque Independencia y hasta había resuelto que los números del contrato no iban a ser una traba. Pero Heinze quiere otro jugador para esa posición, más aún ante la renovación de Gustavo Velázquez y Willer Ditta. Lema presumía este final en Newell’s por las demoras para concretar la reunión y al recibir la confirmación del rechazo de Heinze a su continuidad, el jugador decidió aceptar la propuesta de Lanús para jugar los próximos dos años.

Para el puesto de Lema el nuevo técnico leproso apunta a Canale. El defensor paraguayo tiene contrato con Libertad de Paraguay y negocia su salida para jugar otra vez en Newell’s. Canale pasó por el parque Independencia en 2021, dejó una muy buena imagen y se fue por la alta cotización que en su momento Libertad le puso a su ficha. Pero el jugador no se quiso ir y, por el contrario, siempre dio señales de querer regresar al punto de pasar por la ciudad en dos oportunidades a saludar a sus ex compañeros. Canale viene de jugar a préstamo en Godoy Cruz, donde también tiene oferta para jugar el año que viene. Pero la decisión del defensor paraguayo es volver a Newell’s y se ocupa personalmente de lograr su salida de Libertad para firmar con la Lepra. En caso de lograr el pase en su poder, Canale jugará en Newell’s por tres años, de acuerdo a la oferta que le hizo la institución.

En cuanto a la situación del arquero, Heinze quiere a Morales pero Lanús pidió su vuelta. El uno está a préstamo en la Lepra por seis meses más pero el Granate, dueño de su pase, puede reclamar su retorno a fin de año. La dirigencia de Lanús anticipó que quiere recuperar a Morales pero lo que dilata la situación es que el propio arquero quiere jugar en Newell’s. En este caso no hay negociación alguna, lo que falta definir es si Lanús ratificará el pedido por la vuelta del arquero a pesar del deseo del jugador de permanecer en la ciudad. Y Lanús tiene tiempo hasta fin de año para anunciar formalmente si quiere recuperar al arquero. Esta decisión influirá en el futuro de Ramiro Macagno, quien no es prioridad para Heinze y se irá si Morales permanece en el club debido a que además volvió el chico Williams Barlasina.