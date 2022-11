Central y Sporting Lisboa mantienen conversaciones para llegar a un acuerdo por el pase de Mateo Tanlongo. Los canayas reclaman un millón de dólares y los portugueses ofrecieron ceder porcentaje de una futura venta. Esta negociación mantiene frenada en Portugal la firma del contrato que ligará al volante central por cinco años con el club lusitano. Entre tanto, Central iniciará negociaciones para renovar con Jorge Broun y Walter Montoya.

Si bien Tanlongo ofrece firmar en condición de libre con Sporting Lisboa dado que su vínculo con Central vence a fin de año, los canayas de igual modo elevaron reclamo a los portugueses para obtener un resarcimiento económico, más allá de que el pedido carece de sustento legal. Y Sporting se mostró dispuesto a iniciar el diálogo con los canayas, dado que a Tanlongo le harán una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.

Central quiere en carácter de compensación un millón de dólares. Sporting ofreció ceder un porcentaje del pase del jugador en una futura venta. Si bien entre los clubes aún no hay acuerdo, la disposición de los lusitanos a negociar con los canayas eleva las expectativas de un acuerdo. Y hasta que esto no se produzca, Tanlongo no firmará su contrato en Europa.

Por lo pronto, Central intimó al jugador a que vuelva a entrenar el 5 de diciembre. Lo hará practicar hasta fin de año, cuando venza su contrato, en forma de castigo por la decisión de irse del club con el pase en su poder ante la negativa de renovar. Una decisión que se revisará solo si hay acuerdo entre los clubes.

Entre tanto, Central decidió renovar los contratos de Broun y Montoya. Ambos estaban a préstamo y se les ofrecerá extender sus respectivos vínculos por un año más, a pesar de que no se sabe quién va a dirigir al equipo el año que viene.