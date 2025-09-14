Con la llegada de la primavera, el Teatro Argentino invita a niñas y niños a disfrutar de una propuesta artística que combina manualidades, música y danza. El próximo sábado 20 de septiembre se llevará a cabo el Taller Recreativo de Primavera “Arte y Diversión”, una actividad gratuita destinada a chicos de entre 5 y 12 años, que busca promover el encuentro a través de experiencias compartidas en el arte. La cita será de 11 a 13 hs en la Sala Emilio Pettoruti, ubicada en el primer subsuelo del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, La Plata.

La actividad, que forma parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, contará con un cupo máximo de setenta participantes. La inscripción deberá realizarse online a través del formulario disponible en las redes sociales y el sitio web del Teatro Argentino, que estará disponible desde 48 hs antes del taller. Se fomenta la participación de familiares, para que la experiencia artística se comparta y fortalezca los vínculos entre las distintas generaciones.

El taller se dividirá en dos momentos. En la primera parte, a partir de las once, los participantes realizarán elementos y accesorios de utilería con papel y cartón, que luego usarán para caracterizarse en el segundo tramo del taller. Esta instancia permite a los chicos conocer los procesos de construcción y transformación de materiales, mientras desarrollan su creatividad y habilidades manuales.

La segunda parte, que se extenderá de 12.20 a 13, consistirá de una experiencia corporal colectiva. A través de la música y la danza, los participantes compartirán un momento de disfrute que integra la identidad cultural con la recreación, fortaleciendo la interacción entre niños y adultos. La propuesta, denominada “milonguita primaveral”, busca que los asistentes experimenten de manera lúdica y participativa los elementos performáticos de un espectáculo, desde la creación de la utilería hasta la expresión corporal y musical.

El taller estará a cargo de artistas, auxiliares y técnicos del Teatro Argentino, quienes guiarán a los niños en cada etapa del recorrido, fomentando la creatividad, la colaboración y el goce artístico. La iniciativa no solo ofrece un espacio para aprender y divertirse, sino también para acercar a las familias a la experiencia teatral, promoviendo la participación y la apreciación del arte desde edades tempranas.