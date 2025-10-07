El empresario Federico "Fred" Machado fue detenido esta tarde por la Policía Federal en su casa de Viedma, provincia de Río Negro, para hacer efectiva su extradición a los Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico y fraude.

El operativo se concretó horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el pedido de la Justicia norteamericana.





Efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1 que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y posterior traslado al juzgado.

El Gobierno había anunciado más temprano que había iniciado los pasos administrativos y diplomáticos para la extradición de Machado después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró “procedente” ese proceso.

“Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico”, indicó Presidencia en un comunicado, aunque sin mencionar nada sobre el vínculo con su ahora exprimer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA).

La causa que investiga a Machado

Machado es acusado y buscado por la Justicia estadounidense desde 2021 por delitos vinculados al narcotráfico, al lavado de dinero, estafa, y financiar con fondos no declarados la campaña presidencial de 2019 de Espert.

Aunque el marco legal actual habilita al Gobierno a rechazar una extradición bajo el argumento de “especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público” u “otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido”, desde Casa Rosada remarcaron que no hay argumentos o razones para defender al empresario rionegrino, a quien acusan, además, de "cargarse" al principal candidato de LLA en los comicios de medio término.

Seguí leyendo: