Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta|12

Informe de la Auditoría General de la Provincia

Cuestionan la legalidad de EDESA como “agente de cobranza”

Los convenios municipales carecen, además, de la autorización de concejos deliberantes y el Ente Regulador de Servicios Públicos.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

SEÑALIZACION

Se inaugura muestra de fotos inéditas de Mario Laus, colaborador de Rosario/12

Las imágenes de un lugar siniestro: “El Pozo”

Por Marcelo Scalona

Los recordatorios de hoy

Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12

Esta semana fue entregada una carta a la entidad que rige el fútbol argentino

Los futbolistas desaparecidos de Salta en la agenda de la AFA

Por Facundo Sinatra Soukoyan

Exclusivo para

Apuntes para descifrar las variables que están en juego

Las consecuencias económicas de la guerra

Por Diego Rubinzal

El lenguaje como un arma para humillar, silenciar y despolitizar

La vulgaridad como síntoma de época

Por Pablo Tigani

El alineamiento ante la urgencia de compensar la caída de recursos coparticipables

Un viaje, muchas promesas y los gobernadores que volvieron más dialoguistas que nunca

Por Analía Argento

La eliminación fallida de la inflación destruyó la producción, los salarios y la inversión

El plan de “desestabilización” de Milei y Caputo

Por Leandro Renou

El País

El Presidente, cada vez más complicado

$Libra: un documento en el teléfono de Novelli revela un acuerdo por 5 millones de dólares por el apoyo de Milei

Por Irina Hauser

El alineamiento ante la urgencia de compensar la caída de recursos coparticipables

Un viaje, muchas promesas y los gobernadores que volvieron más dialoguistas que nunca

Por Analía Argento

Múltiples actividades en la ex ESMA

A 50 años del Golpe, una previa llena de memoria

Es una iniciativa de Nicolás Trotta

Unión por la Patria presentó un proyecto para repudiar beneficios a represores

Economía

Preocupaciones que el gobierno niega

Miedo al desempleo

Por Mara Pedrazzoli

La eliminación fallida de la inflación destruyó la producción, los salarios y la inversión

El plan de “desestabilización” de Milei y Caputo

Por Leandro Renou

La economía real

Por Hernán Letcher

Dijo que la inflación bajará a cero en el segundo semestre

Caputo volvió con la promesa

Sociedad

El 14% de los niños tienen dificultades cognitivas singulares para esta ciencia

¿Por qué me cuesta aprender matemática?

Se lo suponía un hogar para menores pero era un centro de trabajo

Trece chicos explotados en Florencio Varela

La guerra pinchó la burbuja de los influencers en el Golfo Pérsico

Dubái ya no es una fiesta

Por Juan Funes

Se oponen a la modificación de la ley que los protege, impulsada por el Gobierno

Voces en defensa de los glaciares

Deportes

El relato de Manuel Armoa Morel: “Priorizamos la vida, hicimos todo para volver"

La odisea de un voleibolista argentino para regresar desde Abu Dhabi

Por Florencia Mó

Russell se llevó la victoria en la mini-prueba en Shanghai

Colapinto, de menor a mayor en tierras chinas

El equipo de Arteta venció 2-0 a Everton y sacó nueve puntos

Premier League: Arsenal ganó con el último aliento y se escapó arriba

Ninguno de los dos concedió sets en lo que va del torneo

Sinner-Medvedev definen al campeón en Indian Wells