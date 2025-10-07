El tenista serbio Novak Djokovic (4°) superó en un partido durísimo al español Jaume Munar, por 6-3, 5-7 y 6-2, luego de dos horas y 41 minutos de juego, para avanzar a los cuartos de final en el Masters 1000 de Shanghai.

Pese al triunfo, al serbio –que va en busca de su 41° título de Masters 1000– se lo vio muy agotado físicamente y esto se pudo evidenciar cuando quedó tirado de cansancio en el suelo tras perder el segundo set. De todas maneras, se pudo recuperar para terminar llevándose el triunfo en el set definitivo, aunque su condición física es una incógnita de cara a las últimas rondas.

Su rival en los cuartos de final será el belga Zizou Bergs, sigue avanzando en la que ya es su mejor semana como profesional. En esta ocasión, sacó adelante un partido durísimo para ganarle a Diallo por 3-6, 7-5 y 7-6 (8), en un encuentro donde levantó un par de match points en contra en el tie-break definitivo.

El otro clasificado a los cuartos de final es el danés Holger Rune (10°), quien quiere reencontrarse con el nivel que lo hizo ser el número 4 del mundo allá por el 2023. El danés pudo sacarse de encima a un duro rival como lo es el francés Giovanni Mpetshi Perricard por 6-4, 6-7 (7) y 6-3. En los cuartos de final tendrá una buena oportunidad para seguir avanzando, ya que se enfrentará con el ganador del partido entre el neerlandés Tallon Griekspoor (27°) y el monegasco Valentin Vacherot.