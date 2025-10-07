"Este caso demostró que no estamos preparados para estas situaciones", sostuvo el exdirector Nacional Electoral Marcos Schiavi respecto del pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas electorales tras la renuncia a la candidatura de José Luis Espert. El organismo deberá tomar una decisión en las próximas horas.

La baja del diputado oficialista desató una serie de cuestionamientos alrededor de la logística electoral: ¿hay algún antecedente? ¿Qué costo tiene para el Estado? ¿Peligra la elección por el cambio de último momento?

En diálogo con la 750, Schiavi respondió a esas preguntas, y advirtió: "No había nada en la normativa que previera hasta cuándo se puede reimprimir la boleta o en qué condiciones".

Solo hubo un antecedente similar: en la elección de 2015, el PRO decidió que Fernando Niembro, quien encabezaba la lista de la Alianza Cambiemos, renuncie a su candidatura por un caso de sobrefacturación al Estado. En su lugar fue la actual diputada Silvia Lospennato.

"Pero a diferencia de este caso, era el partido el que aseguraba la boleta. Entonces no hubo mayores inconvenientes porque el PRO se financió su propia boleta y la distribuyó con fiscales y no hubo mayores inconvenientes", recordó el exdirector de la DINE.

15 mil millones de pesos le cuesta hoy al Estado financiar una boleta nueva. Sin mencionar que la entrega de materiales se realiza casi un mes ante,s para que se cumplan los plazos de cada paso de la logística electoral.

"Nosotros, hasta la elección de 2023, entregábamos los materiales con tres o cuatro semanas de antelación para que el Poder Judicial pudiera hacer lo que hace, que es la organización de kits por mesa, con los materiales que se asignan. No es solo la boleta: es también la urna, el padrón, utensilios, las instrucciones para autoridades de mesa, afiches con candidaturas. Todo ese material se arma con un mes o 25 días de antelación en el juzgado federal. En este caso, todo quedaría para la última semana", estimó Schiavi. Además, consideró que, de acuerdo a los tiempos de resolución de este proceso, si se avanzara con la reimpresión se podría empezar a hacerlo recién al final de esta semana.

Además del costo y el tiempo de la logística, el exfuncionario de la Dirección Electoral señaló que los cambios de último momento tendrán un impacto en los trabajadores de la elección. "Lo que pierde de vista el oficialismo es que atrás de este proceso hay trabajo y se necesita tiempo, entonces no se pueden distribuir los materiales a las corridas, y más en la primera elección que se hace con boleta única", agregó en En el ojo de la tormenta.

En esta elección nacional legislativa, la impresión de boletas fue tercerizada por la DINE y se delegó en el Correo Argentino, que, a su vez, hizo lo propio con cinco empresas: "Las más grandes son BOLDT S.A. y una compañía que pertenece al Grupo Clarín. Hay cinco imprentas en proceso de impresión en este momento", señaló Schiavi.

Como si fueran pocas las irregularidades en la lista oficialista, el exDINE advirtió que La Libertad Avanza echó mano a la Ley de paridad de género, que rige para las candidaturas, para poner como cabeza de lista a Diego Santilli.

"El oficialismo juega en un límite, porque están usando una ley de género (que sirve) para defender los espacios de las mujeres en el proceso electoral para bajar a una mujer y subir un hombre", concluyó.