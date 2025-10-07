Boca retomó los entrenamientos este martes en su predio de Ezeiza en medio de la indisimulable preocupación de los jugadores y el cuerpo técnico respecto del delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo. El ambiente compungido, el silencio y el semblante de todos los presentes revela que no son buenas las noticias que llegan acerca del entrenador quien se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado y ya no volverá a hacerse cargo del primer equipo.