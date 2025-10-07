Boca retomó los entrenamientos este martes en su predio de Ezeiza en medio de la indisimulable preocupación de los jugadores y el cuerpo técnico respecto del delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo. El ambiente compungido, el silencio y el semblante de todos los presentes revela que no son buenas las noticias que llegan acerca del entrenador quien se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado y ya no volverá a hacerse cargo del primer equipo.
El DT continúa internado en su casa con pronóstico reservado
Boca: los jugadores y Ubeda están muy preocupados por la salud de Russo
El plantel xeneize retomó las prácticas en el predio de Ezeiza bajo las órdenes del ayudante de campo, que ahora será DT interino hasta fin de año.
