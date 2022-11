Desde Santa Fe

La ministra de Gobierno Celia Arena anunció en la Legislatura que en diciembre invitará a los partidos políticos a una ronda de consultas para acordar el cronograma electoral del año que viene. Pero ya anticipó una definición importante. El gobernador Omar Perotti convocará a elecciones en la provincia –para definir la sucesión en la Casa Gris- en el segundo semestre de 2023. Es lo contrario de lo que hizo Miguel Lifschitz en el período anterior, que las convocó en el primer semestre de 2019. El argumento –que Arena transmitió en la Cámara de Diputados- es evitar una transición de seis meses como la que hubo entre Lifschiz y Perotti, quien fue electo el 16 de junio de 2019, juró el 11 de diciembre y en ese lapso, el gobernador saliente le armó el presupuesto 2020 y la Legislatura lo aprobó antes de que asumiera el Poder Ejecutivo. “Hablamos de que la transición no sea tan larga”, como sucedió en 2019, y en general, los diputados de la oposición están de acuerdo, explicó la ministra. La fecha que le sugieren a Perotti para achicar la transición -al máximo- es que convoque a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el 2 de julio y las elecciones generales el 10 de setiembre y en esa hipótesis, el decreto de convocatoria recién lo debería firmar en febrero o en los primeros días de marzo de 2023.

Arena pasó esta semana por la Cámara de Diputados junto a los secretarios y subsecretarios de su gabinete, entre ellos el de Justicia, Gabriel Somaglia. En la Sala de Acuerdos y ante el presidente de la Cámara Pablo Farías y los jefes de bloques, defendió los 82 pliegos que remitió Perotti a la Legislatura: un vocal del Tribunal de Cuentas (el abogado Marcelo Terenzio, ex secretario de Medio Ambiente de la provincia) dos directores para el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (el ex ministro de Seguridad Jorge Lagna y el ex secretario parlamentario de la Cámara baja, Jorge Hurani). Más, 18 fiscales del Ministerio Público de la Acusación, 22 jueces del fuero penal y civil y 36 jueces comunitarios, que fue el asunto más debatido.

El otro tema era el cronograma electoral de 2023. La ministra Arena anunció a los legisladores que en diciembre convocará a los partidos políticos a una ronda de diálogo para definir el calendario en la provincia, pero también les anticipó que la decisión política de Perotti es llamar elecciones en el segundo semestre y achicar la transición con quien lo sucederá en la Casa Gris a tres meses. En 2019, cuando Lifschiz convocó a elecciones en el primer semestre (el 28 de abril las PASO y el 16 de junio la general) la transición con Perotti se extendió seis meses.

“Esperamos también definiciones del escenario nacional”. “Todo indica que no hay acuerdo para modificar la ley y suspender las PASO” y "se habla de achicar los tiempos entre las PASO y las elecciones nacionales”, reveló Arena. “En diciembre, vamos a convocar a las fuerzas políticas para definir el escenario electoral del año que viene e ir fijando las fechas con ese criterio”.

La Constitución de Santa Fe, en el capítulo de la “elección del gobernador y vice”, ordena en el artículo 70 que “la elección debe realizarse con una antelación no mayor de seis meses y ni menor de tres” de que finalicen los mandatos, esto es, entre el 10 de junio y el 10 de setiembre. Y el artículo 72 señala que el gobernador de la provincia “efectúa las convocatorias a elecciones en los casos y oportunidades legales”.

En 2019, Lifschitz llamó a elecciones el 16 de junio, en las que fue electo Perotti. Después de aquella transición de seis meses y una pésima experiencia para el peronismo, el gobernador decidió que las elecciones en la provincia se realizarán en el segundo semestre de 2023. La fecha que le sugieren es que las convoque el 10 de setiembre, que sería el último domingo del plazo constitucional. La otra alternativa es el 3 de setiembre. Pero si el mandato del gobernador termina el 10 de diciembre de 2023, el 10 de setiembre encuadra en el artículo 70 de la Constitución de la provincia, que ordena: “la elección debe realizarse con una antelación (…) no menor a tres meses”.

En 2019, el último gobierno del Frente Progresista también convocó a una ronda de diálogo con los partidos políticos –igual a la que Arena anunció esta semana-. El anfitrión era entonces el ministro de Gobierno Pablo Farías, quien anunciaba a sus visitantes que Lifschitz había decidido “convocar a las elecciones en el primer semestre” de ese año. Se sacaban la foto y listo. Porque todos sabían que la fecha de las elecciones las define el Poder Ejecutivo dentro de los plazos legales.