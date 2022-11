Luego de que la familia de Pilar Riesco solicitara que su ex novio fuera condenado a perpetua por su femicidio, el fiscal del juicio consideró que no tenía prueba para acusarlo de ese crimen. En cambio, el funcionario pidió que Patricio Reynoso sea condenado a 14 años de prisión por la golpiza que dio a la joven antes de que ella cayera al vacío, desde el balcón del departamento de Nueva Pompeya, en marzo de 2020. “Es un chiste”, criticó al final de la audiencia Adriana Chiaverano, madre de Riesco, y calificó a la Justicia de “machista” porque “sigue culpando a la mujer de que la maten”. “Al señorito le dieron una tentativa de homicidio porque evidentemente tiene más derechos que mi hija”, opinó.

"En base a la prueba ventilada y más allá de la íntima convicción a la luz de todos los elementos considero que no se ha logrado arribar a la certeza que se requiere para afirmar que Reynoso haya arrojado al vacío a Pilar Riesco”, aseguró el fiscal Guillermo Morosi al iniciar su exposición vía Zoom ante el Tribunal Oral en lo Criminal 18 de la Capital Federal.

Minutos antes, en nombre de la familia de Riesco, el abogado querellante Roberto Damboriana, sí solicitó a los jueces Domingo Altieri, Luis Márquez, y Darío Medina que Reynoso sea condenado como autor de un "homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre, contra una mujer y mediando violencia de género”. "Después de haber evaluado las declaraciones de la familia de Pilar, de personal policial de testigos aportados por la defensa, tenemos el convencimiento de que estamos en presencia de un homicidio que debe tener la condena de prisión perpetua", manifestó Damboriana.

En tanto, la defensa de Reynoso, encabezada por Fernando Arias Caamaño y Leandro Giannini, pidió que el imputado sea absuelto porque Riesco "se arrojó por sus medios al vacío”. El acusado, insistieron, se defendió de agresiones de ella, que “dijo a Patricio que iba a arruinarle la vida” y “tomó un cuchillo y se cortó en el brazo. Posteriormente, tomó la correa del perro e intentó ahorcarlo. En ese momento, él logró desajustarse la cadena y la tomó del cuello para defenderse”. Luego, aseguraron, Reynoso se metió en el baño y “ve cómo Pilar pasa los pies por la baranda y se arroja al vacío".

Morosi argumentó que no acusó a Reynoso por el femicidio porque, dijo, los fiscales tienen "ciertos deberes" por los que regirse y que en función de ellos están "obligados" a guiarse "por el principio de objetividad”. Es precisa “la aplicación justa de la Ley”, dijo, más allá “de la idea que uno pueda haberse representado luego del debate”. En el debate, "se requiere certeza absoluta" y "tiene que reconstruirse todo lo que pasó”, argumentó, y él no consideró que el proceso oral haya obtenido pruebas del femicidio, aunque "no cabe duda de que antes de que la víctima falleciera había sido golpeada y ahorcada por Reynoso”.

Por ello, el fiscal cambió la acusación y responsabilizó a Reynoso por los delitos de "lesiones levemente dolosas agravadas por ser causadas contra una mujer en un contexto de violencia de género, en concurso con intento de homicidio doblemente agravado por los mismos motivos" y pidió que sea condenado a 14 años de prisión.