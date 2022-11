El técnico de la Selección, Lionel Scaloni, cumplió con lo que dijo el miércoles tras la goleada a los Emiratos Arabes Unidos en Abu Dhabi y puso mano en el plantel de la Selección Argentina: a cinco días del debut ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar dio de baja a Nicolás González, quien acusó un desgarro en el biceps femoral derecho en la practica abierta a la prensa de este jueves en Doha, y a Joaquín Correa, quien terminó el amistoso con una tendinitis aquiliana en la rodilla izquierda. Ángel Correa, el jugador del Atlético Madrid, reemplazará a González en tanto que Thiago Almada, el volante del Atlanta United, lo hará por Joaquín Correa.





De esta manera, las ausencias repentinas de González y Joaquín Correa se suman a la importante desafectación de Giovani Lo Celso, quien no fue incluido en el listado oficial por haber padecido el desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha que obligó a una operación que lo dejó fuera de la Copa del Mundo.

Nicolás González atravesaba la última etapa de recuperación de un desgarro que sufrió el 22 de octubre pasado jugando por la Fiorentina ante Inter. El miércoles no había podido ir al banco de suplentes ante los Emiratos Arabes e incluso podía volver a quedarse afuera en el estreno del martes a las 7 de la mañana ante los saudíes. Ante la continuidad de sus problemas físicos, Scaloni resolvió la desafectación y el llamado inmediato a Ángel Correa que hace una semana se había quedado afuera de la nómina oficial y el miércoles jugó un partido de fútbol en Cañuelas con Thiago Almada, el otro integrante de la lista de reserva que ahora deberá trasladarse hasta Doha





Si bien no iba a ser titular, Nicolás González, de 24 años, ofrecía una alternativa de recambio en todo el sector izquierdo de la Selección Argentina ya que podía jugar indistintamente como volante o extremo por ese costado. Incluso en 2020 fue lateral en un partido ante Paraguay en la Bombonera por las Eliminatorias y llegó a convertir un gol de cabeza.

Pero la salida de González y el ingreso de Ángel Correa no fue la unica novedad de la primera jornada en Doha: la otra gran sorpresa fue la baja de Joaquín Correa por una tendinitis en la rodilla izquierda que se le produjo en el partido desquite entre Inter y Barcelona por la Champions League y que recrudeció luego de haber jugado el segundo tiempo en Abu Dhabi en el que anotó el quinto gol de la Selección. En el entrenamiento vespertino, Joaquín Correa fue derivado al gimnasio, pero al sostenerse los dolores, Scaloni decidió su baja y el llamado inmediato a Thiago Almada, quien a los 21 años, jugará su primer Mundial luego de haber sido convocado a la Selección recién en la ventana de amistosos de septiembre junto con Enzo Fernández.

Joaquín Correa se resintió de su lesión en el amistoso ante Emiratos Árabes

Scaloni decidió aprovechar al máximo la posibilidad que le brinda el reglamento de la Copa del Mundo de cambiar las listas oficiales hasta 24 horas antes del primer partido. Como Argentina debutará el martes en horas del mediodía de Qatar, su plazo vencía el lunes, pero el técnico decidió no esperar los próximos cuatro entrenamientos y reemplazó a los jugadores que no estaban al ciento por ciento de sus condiciones físicas y no le daban garantías de poder recuperarse en el transcurso de la competencia.

Pero las de Nicolás González y Joaquín Correa podrían no ser las únicas bajas: Scaloni sigue con detenimiento la situación del lateral Marcos Acuña, quien arrastra una pubialgia que no lo deja entrenar con normalidad de manera continuada y será exigido a fondo para ver cómo responde. El jugador del Sevilla fue titular en el amistoso frente a Emiratos Arabes Unidos, pero jugó solamente jugó 45 minutos y su presencia en el Mundial es una incógnita, ya que terminó resentido de su lesión.

En la jornada de este jueves, el seleccionado se entrenó por primera vez en las instalaciones de la Universidad de Qatar. Según se informó a la prensa, los futbolistas comenzaron la jornada en el gimnasio y luego pasaron al campo de juego para continuar la actividad bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín. Luego, con el cuerpo técnico de Scaloni realizaron ejercicios de coordinación y velocidad y terminaron con trabajos tácticos.



El seleccionado tiene dos canchas a disposición con iluminación artificial ya que todos los entrenamientos serán en turno vespertino por las altas temperaturas que todavía se registran en el invierno qatarí.