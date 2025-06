El gravísimo ataque contra la periodista Julia Mengolini deja en evidencia los mecanismos más fascistas del gobierno de Javier Milei. Y no se trata de pensar solo en una enemiga ideológica de LLA sino de cualquiera que se manifiesta en contra de sus políticas de ahorque al pueblo. Basta recordar el inesperado y súper planificado ataque contra Ian Moche, un niño de 12 años que buscaba concientizar sobre los trastornos del espectro autista.



Lali Espósito fue otro blanco del ensañamiento sistemático, y aunque no es casual que tanto en el caso de Mengolini como en el de Lali, se trate de mujeres exitosas y con amplia repercusión en la agenda pública, Milei ejerce una violencia institucional financiada por el mismo Estado del que quiere ser un topo destructor.

En un raid de odio sin precedentes, Milei y su ejército de trolls pagos y patéticos, repiten como loros que Mengolini debe "bancarse el vuelto", como si ambos tuvieran la misma capacidad de ataque. Crearon videos falsos con IA para instalar la idea de que quien tiene sexo con su hermano es ella y no el presidente. Recuerda a la teoría de los "dos demonios" que asegura que aquello que se vivió en la dictadura militar fue una guerra, cuando era el Estado mismo desplegando sus armas más cruentas contra quienes militaban otras formas de habitar el mundo. Eso implicaba una diferencia de fuerzas completamente evidente en los resultados: desaparecidxs, torturadxs, exiliadxs, bebés robados, miles de personas en riesgo solo por estar en la agenda de alguien. La censura era permanente. No se trataba de "bancarse el vuelto" entonces y lo mismo sucede ahora: lo que está sufriendo Mengolini es un ataque planificado, sostenido, coordinado y virulento.



Si la historia es cíclica y este gobierno gusta tanto de los uniformes camuflados y la misma vicepresidenta Victoria Villarruel vanagloria a los genocidas de los años setenta, las cosas ahora vuelven con el peso de la época: basta que alguien esté en el ojo de la tormenta apenas insinuando una disidencia, como Ricardo Darín en el programa de Mirtha Legrand, para que sea simultáneamente insultado por miles de cuentas y trolleros con la idea fija: destruir al adversario.

Lo que está viviendo Mengolini es de una crueldad y una misoginia que no llama la atención pero no puede naturalizarse, porque la persona más castigada por este gobierno es una mujer, Cristina Kirchner, quien también lo fue durante sus dos propios mandatos como presidenta. Pero ahora, la constelación de agresiones suma puntos para la agenda incel que tanto rencor guarda con los feminismos, la diversidad y los grupos más vulnerables de la sociedad, como las personas con discapacidad, las vejeces, lxs jubiladxs, etc. Siguiendo en línea con los argumentos vertidos en Davos por Milei, la puesta en duda de sus funcionarios sobre la especificidad de las violencias machistas y la última ratificación de que el cierre del Ministerio de Género y Diversidad fue una genialidad que dejó a los ñoquis en la calle (¿deberíamos decir "las ñoquis"?) ratificada por el mismo presidente, Mengolini debería estoicamente "bancarse el vuelto", que incluye soportar la injuria permanente por ser una voz amplificada que pone en jaque la credibilidad de los libertarios y de toda su inteligencia (si es que se puede predicar esa virtud de estos seres), puesta al servicio de la destrucción.

En estas horas, hay un pronunciamiento colectivo que convoca a firmar en apoyo a Mengolini: “Esta espantosa saga de textos e imágenes hiere gravemente a Julia y a su familia. Y lo más alarmante: proviene de las propias usinas gubernamentales", dice la carta de adhesión que ya lleva 1500 firmas, entre las que se cuentan la de Agrupación de Trabajadores Sobrevivientes de la Tortura, la Asociación Ciudadana por los DDHH, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal seguro y gratuito, entre muchas otras personas y agrupaciones que se solidarizan con ella.



Se puede firmar aquí: https://forms.gle/CKQLAvkdtVMVCp9ZA