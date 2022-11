Para Estela de Carlotto, el de ayer “fue un día histórico”. Así lo definió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo al hacer referencia al acto que encabezó en La Plata la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien elogió por dar un discurso “con palabras sabias” y definiciones que “hay que cumplir” para que “el país salga a flote”. Además, acusó a la oposición de buscar "la destrucción de una militancia peronista"

La dirigente de derechos humanos fue una de las figuras que ocupó la primera fila de invitados al acto por el Día de la Militancia en el Estadio Diego Armando Maradona, donde la ex mandataria fue la única oradora.

“Fue un día histórico”, y lo que dijo la vicepresidenta “fueron palabras sabias e incitantes para que entendamos para que nuestro país salga a flote”, resaltó la Carlotto al hacer una evaluación de las principales definiciones que dio Cristina durante su alocución.

Según la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, a las convocatorias multitudinarias como la de ayer las “tenemos que tener como norma para que no nos invadan los que no queremos”, puntualizó en alusión a los sectores del Poder Judicial y de la oposición de derecha que en los últimos meses operaron con medidas en contra del gobierno del Frente de Todos.

A esos sectores, Carlotto los calificó como “maraña de gente mala” que pretende “sacrificar tanto a Cristina como al pueblo” argentino.

Cuidar a Alberto

También llamó a “cuidar” al presidente Alberto Fernández, que tuvo un problema de salud en su gira por Malasia de cara a la Cumbre del G20.

“Hay que cuidarlo y ver en qué podemos colaborar desde el lugar en que estamos frente a esta invasión de gente mala que quiere la destrucción de Cristina, que no es una destrucción a ella sino la destrucción de una militancia peronista a la que no toleran, no entienden ni reivindican y quieren que desaparezca para siempre”, advirtió.

En este sentido criticó a los líderes del PRO, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, por impulsar causas contra ex funcionarios del gobierno kirchnerista. “Son ellos dos los que tendrían que estar en la cárcel ya, porque los delios que cometieron están probados. Él robó con el FMI, el Correo Argentino y otras” causas más, indicó.

“Y Bullrich mandó a matar gente” cuando estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. “A esta chica la conozco desde hace años y cómo ha ido cambiando para envilecerse”, agregó.

Durante el gobierno de Juntos por el Cambio, entre 2015 y 2019, ambos “mataron gente, está probado y dicho. Entonces, ¿por qué están libres? Encima se creen con el ‘derecho’ de meterse en la vida de los demás”, concluyó.