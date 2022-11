La picada fatal que terminó con la vida del adolescente Bladimir López, en Pérez, cuando volvía a su barrio en bicicleta, ya tiene a dos personas identificadas. Al tiempo que ayer fue imputado el conductor del Ford Escort, detenido el mismo día del siniestro vial, cometido en zona de avenida Ingeniero Lifschitz, entre la ruta 14 y Cabín 9; Fiscalía indicó ayer que se presentó y quedó a disposición de la justicia quien manejaba el otro auto implicado en lo que fue el resultado de una prueba de velocidad no autorizada, según la investigación. Datos que surgen de la causa dan cuenta de que el martes pasado, alrededor de las 17.15, el auto del primero de los detenidos, de 37 años, transitaba "a alta velocidad" por un lugar que estaba "bien señalizado y con doble línea amarilla". En esa circunstancia, intentó sobrepasar al vehículo, cuando "se encontró con otros autos que venían de frente y para no colisionar con los mismos invadió la ciclovía por donde circulaba correctamente la víctima". Demis David F., fue detenido ese mismo día y ayer fue imputado por el fiscal Walter Jurado de la Unidad de Siniestros Viales y Delitos Culposos de Ministerio Público de la Acusación, por el delito de homicidio culposo con dolo eventual. En tanto, el automovilista que iba al volante de un Suzuki Swift blanco, quien se presume que corría una picada con el Ford Escort, se presentó el jueves por la tarde en la comisaría sub 18. Fue identificado como J. V., de 22 años, y según se indicó desde Fiscalía, será imputado en las próximas horas.