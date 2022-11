El exministro de Economía Martín Guzmán entregó la primera entrevista pública y eligió hacerla con Alejandro Fantino. En ese marco, criticó a Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner, como si ellos hubieran sido responsables de su gestión, o de las turbulencias políticas y financieras generadas por su renuncia. Vale recordar que fue en el medio de un discurso en un acto público de la vicepresidenta de la Nación.

Sobre el rol de CFK en la negociación con el FMI afirmó que “la líder se corrió” y “no apoyó”. “Cristina fue de gran ayuda en la negociación con los acreedores privados, tuvo un rol decisivo para ordenar lo político y llegar a un acuerdo razonable. En la negociación con el FMI fue diferente”, apuntó. “El punto de quiebre llegó antes de cerrar con FMI. Cuatro días antes de firmar el acuerdo se cortaron todas las líneas de comunicación con la vicepresidenta. Dejaron de atenderme y no pude comunicarme ni siquiera con su entorno”.

Señaló que no hubo aspectos de la negociación con el FMI que hubieran sido ocultados al Presidente o a la Vicepresidenta: “Ambos conocían absolutamente todos los detalles. Siempre supieron todo”. Saber no significa estar de acuerdo, aspecto que el interlocutor no le mencionó.



Respecto a Máximo Kirchner señaló que “actuó como un chico caprichoso y eso a la Argentina le generó un costo importante”, y puso como ejemplo cuando el entonces presidente del bloque oficialista en Diputados pidió “un acuerdo con el FMI a 40 años, algo que no es posible, es como que un equipo argentino pida jugar la Champions League”. No fueron 40 años, sino que el pedido era de 20 años, o en última instancia seguir la negociación para mejorar los términos del acuerdo. Y si no se podía, mostrar a la sociedad los costos de un acuerdo con el FMI y no presentarlo como si hubiese sido un triunfo argentino la renegociación de una deuda impagable.



Afirmó que "la vicepresidenta de la Nación, que es su madre, le otorgó un poder a alguien que no está suficientemente capacitado para ejercerlo de forma responsable. Esa fue la dinámica de ese momento”, quién dijo que Máximo Kirchner “decía cosas falsas”. “Es difícil aceptar comportamientos especulativos cuando se contraponen a lo que la patria se necesitan. Yo me enteré de la renuncia de Máximo (a la presidencia del bloque) cuando se publicó la carta. Y me enteré del voto negativo cuando ocurrió. Eso impactó en las expectativas y en la capacidad de gestionar”, agregó.

“La líder del frente no apoyó”, sintetizó Guzmán sobre el papel de Cristina Kirchner frente al acuerdo con el FMI. “Hoy existe un apoyo al ministro de Economía actual y eso es un avance”, agregó.