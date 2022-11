Con la participación de más de 100 personas, se llevó adelante el primer Foro de Mujeres “El corazón impulsa” organizado por Mónica Peralta, diputada provincial (GEN), activista ambientalista y feminista, junto a las mujeres que integran el espacio de género y feminismo de la organización Impulso para Mejorar. “No hay ninguna pirámide de poder que tengamos que obedecer y que sea rígida. El poder se va distribuyendo y va cambiando de titularidad. Y para quienes en algún momento tenemos un cargo electivo, es una elección de humildad. No ganamos solas, ganamos colectivamente, con muchas luchas atrás y muchas luchas por delante”, reflexionó la doctora en Filosofía Diana Maffía durante una conversación online con Peralta. “Esto se traslada además a aquellas mujeres que están a cargo de instituciones, y a quienes también tienen la responsabilidad de estar al frente de una organización territorial”, siguió la destacada pensadora feminista.

La actividad fue abierta a la comunidad y se desarrolló ayer a la mañana, en el salón de la Asociación Empresaria de Rosario. En cuanto al análisis sobre la incidencia que tiene la grieta política en los feminismos, Diana sostuvo que “si vivimos en un sistema totalmente patriarcal y los partidos siguen siendo extremadamente misóginos (esto se ve en el momento de formar las listas), resistir a este dominio nos exige a todas tener una apertura hacia las mujeres con distintas convicciones políticas para poder sostener un diálogo saludable y no abrir una muralla que impida la comunicación entre mujeres de distintos partidos políticos”.

En este sentido, Mónica agregó que “en su momento la despenalización del aborto fue un tema que parecía que si muchas mujeres no estaban a favor, no podían sostener ciertas banderas de los feminismos; entonces considero importante invitarnos a trabajar con algunas mujeres que no piensen igual para poder trabajar sobre los que sí nos une y revertir de esta manera esta cultura que parece que se vive dentro de lo político, del ‘es blanco o es negro’ “.

En la segunda parte del evento se realizó un panel de debate integrado por referentas locales de diversos ámbitos: Begoña Amatriain, empresaria textil; vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes de Calle San Luis, referente en Mujeres Came, integrante de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto de Rosario; Laila Taleb, abogada especialista en Magistratura (UNR), y capacitación en Derechos Humanos y Justicia con perspectiva de género; Graciela Nocera, presidenta de la Asociación Miastenia Gravis de Rosario; Carla Facchiano, integrante de la Comisión Directiva del club Rosario Central, responsable del Fútbol Femenino, ex secretaria del Foro de la Mujer en el Deporte (FAMUD); y Celeste Mujica, profesora de Historia (UNR), integrante del equipo educativo del Museo de la Ciudad de Rosario.

“Este primer encuentro nos brindó la posibilidad de repensarnos desde el feminismo, con las mujeres referentes que conformaron el panel sobre salud, educación, deporte, justicia y emprendedurismo”, señaló la diputada Peralta y concluyó: “Este espacio nos permitió encontrarnos, fortalecer nuestras redes e intercambiar reflexiones e ideas con el objetivo de seguir trabajando colectivamente sobre nuevas políticas públicas, proyectos y vínculos que nos permitan cambiar las desigualdades existentes. Nuestro desafío es continuar impulsando desde el corazón y con compromiso social, acciones concretas para construir una sociedad más justa e igualitaria”.

ImpulsoParaMejorar.org es un espacio de participación ciudadana inaugurado en febrero de 2021, y que tiene el objetivo de pensar colectivamente proyectos, ideas y acciones tendientes a fortalecer y mejorar el sistema democrático.